Сергей Пашинский обеспечил критические поставки оружия быстрее союзников — NYT

Компания "Украинская бронетехника" обеспечила критические поставки оружия и стала крупнейшим частным поставщиком Минобороны Украины

В первые недели широкомасштабного вторжения РФ в Украину, когда российская армия наступала на Киев, украинское правительство нуждалось в оружии и быстро. Большие поставки НАТО еще не начались, и страна крайне нуждалась в боеприпасах советского калибра.

Об этом пишут журналисты Justin Scheck и Thomas Gibbons-Neff в статье издания New York Times, цитируя заместителя министра обороны Украины Владимира Гаврилова.

Как отмечается, Вооруженные силы Украины в значительной степени возлагались на боеприпасы советского калибра, а большое количество запасов таких боеприпасов было в странах бывшего советского блока, включая те, которые не желают противостоять России, продавая оружие Украине.

Важнейший поставщик боеприпасов советского калибра Болгария отказалась продавать напрямую Украине, опасаясь огорчить Россию.

В таких условиях и при столь острых потребностях в феврале 2022 года украинские чиновники решили привлечь как можно больше торговцев оружием и отменили некоторые правила получения лицензий на импорт вооружения.

Однако, как отмечается в материале, такой подход не дал ожидаемых результатов. Хотя на звонок откликнулись тысячи брокеров, вспоминает замминистра Гаврилов, — по его словам, лишь 10-15 процентов смогли найти обещанные боеприпасы, а фактически доставлено лишь около половины того, что нашли. "У нас были случаи, когда две госкомпании соревновались за одни и те же партии вооружения", — добавляет замминистра обороны Гаврилов, что, по его словам, приводило к росту цен.

Одним из тех, к кому также обратилось Министерство обороны, был Сергей Пашинский, бывший депутат (Председатель комитета нацбезопасности и обороны Верховной Рады Украины предыдущего созыва. — Ред.).

Участник ассоциации оборонных предприятий, которую возглавляет Пашинский (Частная компания ООО "Украинская бронетехника"), имела контакты в Болгарии, которые, как отмечают журналисты, позволили приоритезировать поставки вооружения в Украину, несмотря на сложные внутриполитические условия в самой Болгарии.

Дело в том, что коалиционное правительство Болгарии включало исторически дружественную в Россию партию, которая не соглашалась присылать оружие в Украину, поэтому согласован был обходной путь, позволивший Болгарии официально отрицать, что она вооружала Украину: правительство одобрило экспорт в другие страны Европейского Союза, в том числе в Польшу. Таким образом, абсолютное большинство вооружений из Болгарии попадает в Украину путем реэкспорта через другие страны ЕС, что создает дополнительную логистику и посредников, но этот путь остается единственным путем, которым оружие из Болгарии попадает в Украину, отмечают New York Times в другом материале на эту тему.

New York Times отмечает, что через восемнадцать месяцев ООО "Украинская бронетехника" стала крупнейшим частным поставщиком оружия в Украину с общим объемом поставок для Министерства обороны Украины более 350 миллионов долларов.

Журналисты New York Times, анализируя результаты аудита деятельности Министерства обороны Украины в 2022 году, пришли к выводу, что ООО "Украинская бронетехника" работала надежнее государственных компаний и с самым высоким процентом выполненных контрактов и самым низким процентом дебиторской задолженности.