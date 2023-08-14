Ракеты Taurus для Украины: эксперт рассказал, как их будут использовать

Эксперт назвал цели для ударов

Ракеты Taurus, которые Германия передаст Украине, могут использоваться при ударах по Крыму, так как это украинская территория.

Об этом в интервью "Обозревателю" рассказал военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Я скажу очень лаконично и просто: Крым – это Украина. Учитывая дальность этих ракет, мы сможем бить по местам, которыми будет военная необходимость", — отметил он.

Также эксперт добавил, что украинцы никогда не будут бить по гражданским объектам на оккупированных территориях. Цель ударов — исключительно военные объекты.

"Мы будем уничтожать только военные объекты, такие как мосты, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также большое скопление техники. Это значительно ослабит снабжение русских войск. Одним из важных военных объектов на севере – авиабаза Джанкой. Есть еще аналогичный объект – авиабаза "Гвардейское" вблизи Симферополя. Здесь базируется 37-й смешанный авиационный полк Военно-космических сил. После передачи Taurus эти и другие важные военные локации будут под ударом украинской армии. Немецкие дальнобойные ракеты предоставляют гораздо больше возможностей для нанесения поражения российской армии", — завершил он.

Ранее "Телеграф" писал о том, почему США не спешат давать Украине тяжелое вооружение.