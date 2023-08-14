Укр

Могут обескровить: боевые медики назвали основную проблему главных "расходников войны"

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Кровоостанавливающие турникеты очень важны для спасения жизней военных Новость обновлена 14 августа 2023, 09:20
Кровоостанавливающие турникеты очень важны для спасения жизней военных. Фото Открытые источники

Использование некачественного "расходника" может привести к смерти раненого

Боевые медики в Украине часто сталкиваются с проблемой некачественных турникетов, которые попадают к военным. Вместо сертифицированного расходника может поступить китайская подделка.

Об этом сообщили в командовании Медсил ВСУ, пишет "Украинская правда".

"Турникет – это главный расходник войны и, соответственно, самый популярный запрос боевых медиков к волонтерам. Это одноразовое дорогое (американский CAT стоит 1400-1800 гривен за штуку) средство для остановки кровотечения, которое нужно каждому военному в количестве 3-4 штуки", — говорится в сообщении.

Передать турникеты могут как волонтеры, так и неравнодушные граждане. Среди них по случайности могут оказаться поддельные турникеты. Это в свою очередь чревато последствиями.

Отмечается, что так происходит по причине неимения у командования Медсил превентивных требований к турникетам, аптечкам и т.п, которые приходят из других стран. Также и не фильтруются получаемые товары.

"Мы же не говорим западным партнерам: дайте нам любой танк. Мы говорим: нам нужны Abrams и Leopard. Мы не просим танки из музеев, хотя формально они тоже являются танками. Если нужны Himars, мы говорим: дайте Himars. Почему мы не говорим, что нам нужны надежные турникеты CAT или SOFT?" – говорит Юрий Кубрушко из фонда "Лелека", который поставляет на фронт такмед для военных и боевых медиков с 2014 года.

Он полагает, что наивно ждать производства качественных турникетов в странах, не ведущих боевые действия. Единственная страна, проводящая боевые действия и имеющая культуры данных для разработки стандартов — США.

Стоит добавить, что использования некачественного турникета может привести к смерти раненого — человек обескровливается из-за того, что турникет рвется или не держит давление.

"Выживаемость бойца более чем на 90% зависит от того, удастся ли остановить ему критическое кровотечение после ранения. Наших людей и так убивают россияне, мы не можем помогать россиянам убивать наших людей", – объясняет боевой медик Борис Хмилевский.

Отмечается, что улучшить ситуацию можно путем формирования требований к турникетам и аптечкам, а также необходимо фильтровать помощь, которая поступает от партнеров.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что волонтер Валерия Черненко рассказала, как помочь бойцам ВСУ очень важной вещью, которая способна спасти жизнь военному еще до турникета.

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#Украина #Война #Медики #Турникеты