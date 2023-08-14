Укр

На линии огня: как живет прифронтовая Донецкая область (фоторепортаж)

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
Читати українською
Автор
Прифронтовая Донетчина Новость обновлена 14 августа 2023, 11:33
Прифронтовая Донетчина. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Как живет Часов Яр под ежедневными обстрелами — смотрите в фоторепортаже.

Донецкое направление остается одним из самых горячих на фронте. На отдельных участках враг продолжает наступательные операции, но ВСУ удерживают позиции и контратакуют. Упорные бои продолжаются возле Клещиевки, а в районе Бахмута продолжается наступление ВСУ.

В 15 километрах от Бахмута под постоянным огнем живет Часов Яр. Через этот населенный пункт проходят важные коммуникационные пути. Благодаря нашим защитникам город продолжает стоять крепким щитом.

Фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал в прифронтовом городе Часов Яр в Донецкой области и видел, как живут военные.

Взрывы здесь раздаются часто – враг регулярно обстреливает город. Бьет из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня, наносит удары из авиации и БПЛА.

Часов Яр
Здесь постоянно раздаются взрывы
Часов Яр — ВСУ
Военный, который служит в Донецкой области
Земля усеяна гильзами
Земля усеяна гильзами
Часов Яр — украинская военная техника
Украинская военная техника
Часов Яр — украинская военная техника
Часов Яр – танк ВСУ
Госпиталь в Часовому Яру
Так выглядит местный госпиталь

Корреспонденту "Телеграфа" удалось пообщаться с военнослужащим Андреем, который защищает Украину с 24 февраля 2022 года и служит в Донецкой области.

Защитник рассказал, что врага не следует не дооценивать: "Я не знаю, кто это делает и зачем выставляют их деб*лами... это совсем не так. Они очень подготовлены и укомплектованы, безлимит по боеприпасам, по всему".

Несмотря на постоянную опасность, люди отказываются от эвакуации, в городе до сих пор остаются около тысячи жителей. Здесь нет ни света, ни воды, ни газа, повреждены или полностью разрушены почти все здания. Местные жители выживают только за счет гуманитарной помощи.

Часов Яр, разрушенное здание
Здание обгорело и разрушено
Часов Яр — люди ждут гуманитарной помощи
Люди ждут гуманитарную помощь
Часов Яр Донецкой области
Часов Яр — ВСУ
ВСУ крепко держат оборону
Все будет Украина!
"Все будет Украина!"

Напомним, глава военной администрации города Часов Яр Сергей Чаус настойчиво призывает людей к эвакуации. Ведь ситуация в городе стабильно трудная, россияне атакуют с трех сторон и постоянно обстреливают мирное население.

Теги:
#Донецка область #Бахмут #Часов Яр