На линии огня: как живет прифронтовая Донецкая область (фоторепортаж)

Как живет Часов Яр под ежедневными обстрелами — смотрите в фоторепортаже.

Донецкое направление остается одним из самых горячих на фронте. На отдельных участках враг продолжает наступательные операции, но ВСУ удерживают позиции и контратакуют. Упорные бои продолжаются возле Клещиевки, а в районе Бахмута продолжается наступление ВСУ.

В 15 километрах от Бахмута под постоянным огнем живет Часов Яр. Через этот населенный пункт проходят важные коммуникационные пути. Благодаря нашим защитникам город продолжает стоять крепким щитом.

Фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал в прифронтовом городе Часов Яр в Донецкой области и видел, как живут военные.

Взрывы здесь раздаются часто – враг регулярно обстреливает город. Бьет из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня, наносит удары из авиации и БПЛА.

Здесь постоянно раздаются взрывы

Военный, который служит в Донецкой области

Земля усеяна гильзами

Украинская военная техника

Часов Яр – танк ВСУ

Так выглядит местный госпиталь

Корреспонденту "Телеграфа" удалось пообщаться с военнослужащим Андреем, который защищает Украину с 24 февраля 2022 года и служит в Донецкой области.

Защитник рассказал, что врага не следует не дооценивать: "Я не знаю, кто это делает и зачем выставляют их деб*лами... это совсем не так. Они очень подготовлены и укомплектованы, безлимит по боеприпасам, по всему".

Несмотря на постоянную опасность, люди отказываются от эвакуации, в городе до сих пор остаются около тысячи жителей. Здесь нет ни света, ни воды, ни газа, повреждены или полностью разрушены почти все здания. Местные жители выживают только за счет гуманитарной помощи.

Здание обгорело и разрушено

Люди ждут гуманитарную помощь

ВСУ крепко держат оборону

"Все будет Украина!"

Напомним, глава военной администрации города Часов Яр Сергей Чаус настойчиво призывает людей к эвакуации. Ведь ситуация в городе стабильно трудная, россияне атакуют с трех сторон и постоянно обстреливают мирное население.