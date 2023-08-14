"Мы могли бы победить уже в этом году": генерал рассказал, почему Запад недостаточно вооружает Украину

Ветеран внешней разведки Василий Богдан в интервью "Телеграфу" назвал главные факторы затягивания поставок

Германия и США, несмотря на неоднократные запросы со стороны Украины, никак не решатся предоставить дальнобойные ракеты ATACMS и TAURUS для более эффективной борьбы с российской агрессией. Более того, происходит откровенное затягивание с обучением украинцев управлению истребителями F-16 и их обслуживанию. А в американской прессе выходят очень странные статьи в стиле – Украина может успешно наступать и без преимущества в воздухе. Проблему недовооружения нашей страны партнерами "Телеграф" обсудил с ветераном внешней разведки, генерал-лейтенантом Василием Богданом.

Два главных фактора затягивания

"Сейчас, как по мне, разыгрывается глобальная игра на мировой шахматной доске. В контексте передела сфер влияния. И, по мнению основных игроков, спешка тут ни к чему. И в российско-украинской войне, по сути, задействованы не только две страны, ведущие непосредственно бои, но и государства глобального Запада, часть Глобального Юга. И у каждого – свои интересы. Ослабить одни позиции. Укрепить другие. Вытеснить кого-то с рынков, с определенных регионов. И так далее", – поясняет Василий Богдан.

Современная война, продолжает он, это – война технологий и ресурсов. Кто технологически вооружен лучше, кто имеет возможность постоянно пополнять запасы вооружений, боеприпасов – тот и побеждает.

"То, что россия в ХХІ веке ведет войну методами Первой и Второй мировой войн прошлого века, это, конечно, доказывает дикость, дремучесть ее руководства. Однако у страны-агрессора есть немало вооружений, которые создают нам серьезные проблемы. Да, это, как правило, некачественное, несовременное оружие (за редким исключением). Но его много. И количественно в этом смысле, а также в смысле живой силы у противника есть серьезное преимущество. Особенно в авиации и ракетном потенциале, в том числе вывезенном ранее из Украины, Беларуси, Казахстана. Да и сами россияне продолжали и продолжают изготавливать ракеты", – отмечает генерал.

Откровенное промедление со стороны партнеров Украины с поставками нам всего необходимого для более быстрого и эффективного выдавливания захватчиков ветеран внешней разведки связывает с рядом факторов.

Первый – внутриполитический.

"В ряде стран, в том числе в США, намечаются выборы. И там предсказуемо обострилась внутриполитическая борьба. И Демократическая партия, находящаяся у власти в США, вынуждена считаться со многими вопросами. В том числе с критикой со стороны республиканцев. Особенно трампистского крыла, лидер которого, вновь рвущийся в президенты, открыто заявляет о необходимости прекращения военной помощи Украине, готов торговать нашими территориями. К счастью, действующее высшее военно-политическое руководство США занимает принципиально другую позицию. И продолжает предоставлять нам помощь, без которой было бы очень тяжело выдержать интервенцию со стороны рф", – подчеркивает Василий Богдан.

В то же время, отмечает он, наблюдая за колоссальными ресурсами, которые нам предоставляет Запад в целом и США в частности (с начала масштабной агрессии россии только Штаты помогли нам на 66,2 млрд долл. и намерены помогать далее), возникает закономерный вопрос: почему не дается именно то вооружение, которое существенно бы усилило милитарные возможности украинских вооруженных сил, позволив быстро и эффективно вытеснить российские войска с нашей территории.

Речь, прежде всего, о дальнобойных ракетах – американских ATACMS и немецких TAURUS, об истребителях F-16, подчеркивает генерал.

Вторым фактором, который приводит к затягиванию предоставления помощи (в нужном объеме и быстро) является, по мнению эксперта, теория советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о необходимости управлять рисками эскалации. То есть давать ВСУ что-либо дозированно, чтобы не спровоцировать рф на более неадекватные действия.

"Думаю, такой подход отыгрывает неблагодарную роль для самих Штатов, а также в целом для трансатлантического партнерства. О боязни какой еще эскалации может идти речь? Каждый день россия в Украине эскалирует ситуацию откровенно террористическими ракетными и дроновыми атаками! И, как правило, мишенями становятся гражданские объекты – отели, школы, религиозные сооружения, супермаркеты, детские сады. Каждый день – новые жертвы среди мирного населения. И где же соответствующие меры со стороны наших западных партнеров? Почему они не способствуют балансу, паритету между ВСУ и армией страны-агрессора? Почему до сих пор у рф – тотальное преимущество в воздухе, в ракетном оснащении? Понятно, что с численностью мы ничего поделать не можем, а путин легко использует граждан рф как "пушечное мясо". Но ведь мы можем противопоставить этому высокотехнологическое западное вооружение! А нам его в нужном количестве не дают, да еще и некоторые важнейшие образцы до сих пор не предоставляют", – акцентирует Василий Богдан.

Влияние Кремля или просто нерешительность Запада?

По словам генерала, понятно, что в странах Запада есть определенные технологические, бюрократические, внутриполитические процессы, которые тормозят поставки нам всего необходимого.

"Но и есть, – подчеркивает он, – какой-то непонятный, даже детский фактор, который не должен существовать в международной политике, особенно когда речь идет о защите демократии от терроризма со стороны деспотичного государства. Те же немцы вроде бы готовы передать нам TAURUS, но лишь при условии, что американцы одновременно с этим дадут нам ATACMS. Нечто подобное мы видели с танками, когда страны Запада смотрели друг на друга – кто первый? В итоге Британия объявила, что даст нам Challenger, французы – AMX-56 Leclerc, после чего подключились немцы с Leopard, американцы с Abrams. Хорошо, что хоть Великобритания и Франция не придерживаются этого немецкого подхода (вот пусть сперва США, а потом…), уже предоставив нам свои ракеты Storm Shadow и SCALP. Это очень качественные ракеты, но, к сожалению, их дальнобойность не достаточна, чтобы накрыть все временно оккупированные территории, включая Крым, с целью уничтожить всё, что там работает на оккупационный контингент рф".

Впрочем, продолжает эксперт, в той же Германии, в том числе на фоне раскрытия агентурной деятельности там рф, "светофорная коалиция" (Социал-демократическая партия, "Зеленые" и Свободные демократы) начала просыпаться – и говорить о том, что следует передать, наконец, Украине ракеты TAURUS. И представители СДПГ, которые являются фундаментом коалиции, призывают канцлера Шольца не затягивать с данным решением.

"При этом, то вооружение, что нам поставляют партнеры, они запрещают использовать для атак по территории рф. Хоть по всем международным документам Украина как страна, которая подверглась агрессии, имеет полное право уничтожать военные объекты и логистику на территории противника. Однако мы придерживаемся этого условия. И если атакуем российскую территорию, то чем-то собственного изготовления", – напоминает генерал.

По словам Василия Богдана, создается впечатление, что наши партнеры каким-то образом, возможно, непреднамеренно, ставят Украину в неравное положение с рф.

"Более того, когда речь идет о современном технологическом вооружении, коллективный Запад почему-то стоит более на российской, чем на украинской стороне. Боясь, что их ракеты могут поразить российские самолеты или установки, запускающие по нам ракеты с территории рф. При этом представители того же Госдепа уверяют, что не будут мешать Украине разрабатывать собственные средства поражения. Такая нечеткая позиция, затягивание, сдвиг сроков поставок дает повод говорить, что со стороны наших партнеров в последнее время просматривается нездоровая тенденция, – считает эксперт. – Этические нормы совести и морали игнорируются. Как иначе понять, что вооружения, которые нам так нужны, не предоставляются?"

При этом, продолжает генерал, деликатная, но решительная позиция украинской дипломатии дает результаты.

"Недавно президент США обратился к Конгрессу с просьбой выделить Украине 25 млрд долларов. И на вооружение, и на другие нужды. Но, в то же время, нам нужна соответствующая номенклатура. В современной войне сторона, не имеющая, в отличие от противника, воздушной поддержки и дальнобойных ракет, обречена на поражение. И вот эта тягомотина с обучением украинских воинов, которые уже продемонстрировали небывалые результаты и эффективность, мягко говоря, вызывает недоумение. Те же ракеты TAURUS можно запускать с наших Су-24. А будь у нас три-четыре эскадрильи современных F-16 с соответствующим оснащением, вопрос с деоккупацией всех территорий Украины можно было бы решить уже в этом году", – уверен Василий Богдан.

Так что, констатирует эксперт, у нас закономерные вопросы к нашим западным партнерам.

"Да, Запад помогает нам выстоять. Но именно украинцы проливают кровь, защищая весь демократический мир. Который почему-то не хочет дать нам всё необходимое, чтобы украинской крови пролилось меньше. И возникает логичное подозрение – не влияет ли на позицию наших партнеров тот же Кремль через какие-то свои латентные возможности? Но, подчеркиваю, лишь благодаря поддержке партнеров мы держимся, даже продвигаемся вперед. И есть надежда, что все диверсионно-пропагандистски-информационные акции, агентурные действия рф не принесут ей результата, на который рассчитывает путин. И что мы получим нужное вооружение в нужном объеме, чтобы как можно быстрее и эффективнее освободить все свои территории", – резюмирует генерал.