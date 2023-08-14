Есть вещи, которые можно озвучить: Резников рассказал о важных моментах для победы

Для приближения победы, сохранения жизни военных делается маловато.

Такое мнение выразил министр обороны Алексей Резников.

По его словами, для этого закупки управляемых БПЛА-бомб или FPV-дронов должны быть публичными.

При этом глава министерства отметил, что некоторые вещи, которые можно озвучить.

"С начала полномасштабной войны россии против Украины 32 образца беспилотных авиационных комплексов отечественного производства различных типов допущены к эксплуатации – разведывательных, ударных, дронов-камикадзе и барражировочных боеприпасов. Официально создана отдельная категория — боеприпасы для БПЛА, разрешающая их производство и закупку", — написал Резников.

По его словам, такая же ситуация с FPV-дронами.

"Уже 10 моделей официально в эксплуатации ВСУ. Большинство собирается в Украине, но преимущественно с иностранных составляющих. Следующий вызов – производить основные компоненты в Украине, чтобы гарантировать независимость и устойчивость поставок армии при любых обстоятельствах. Всего с 24 февраля 2022 взято на вооружение и допущено к эксплуатации более двухсот образцов различного вооружения и военной техники. Это в десятки раз больше, чем в любой прошлый год независимости", — уточнил министр.

Резников отметил, что реалии этой войны диктуют вполне конкретные условия.

"Условия, при которых мы вынуждены стремиться как к количеству вооружения, так и его качеству, технологичности, эффективности использования. Какое это оружие? Новое. В этой ситуации немаловажную роль играет гибкость системы принятия решений по постановке нового вооружения на боевое дежурство. И мы продолжаем работать над усовершенствованием процедур", — сказал он.

Министр понимает, что запрос ВСУ значительно превышает возможности бюджета страны, в связи с чем Минобороны пытается максимально эффективно тратить выделенные денежные средства.

"Мы продолжаем заключать государственные контракты на закупку БПЛА. Уже законтрактованы проверенные в бою и взятые на вооружение комплексы иностранного производства: Bayraktar TB2, Atlas PRO, Warmate 3.0, Fly Eye 3.0; комплексы отечественного производства: Аист, Фурия, ACS-3, Windhover, PD-2, RAM-2, Spectator-M1. Начата закупка только что допущенных к эксплуатации комплексов Phoenix 03 Heavy UCAV, Е-300 Enterprise, D-80 Discovery", — отметил он.

Резников добавил, что закупки на государственном уровне — это главный шаг для дальнейшего контрактирования и поставки на вооружение.

Ранее "Телеграф" сообщал, что место резникова хотел занять Кирилл Буданов.