Украина получит новый пакет помощи от США: ATACMS все еще нет, но есть много полезного

Боеприпасы передадут из складов армии США

В США объявили о выделении нового пакета военной помощи для Украины на сумму в 200 миллионов долларов.

Как информирует CNN, об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен, речь идет о выделении средств по президентской программе PDA, то есть оборудование будет взято из запасов армии.

Он напомнил, что россия начала войну и может закончить ее в любой момент если выведет свои войска с украинской территории.

"Пока она этого не сделает, Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры будут едины с Украиной, и так долго, как это потребуется", — сказал он.

В новый пакет войдут:

Дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot;

Дополнительные боеприпасы HIMARS;

Оборудование и системы разминирования;

155-мм и 105-мм артиллерийские выстрелы;

120-мм танковые боеприпасы;

Противотанковые ракеты TOW;

Javelin и другие противотанковые системы и ракеты;

37 тактических автомобилей для буксировки и перевозки техники;

58 водовозов;

Более 12 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранаты;

Подрывные боеприпасы для преодоления препятствий;

Запасные части, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.

Как сообщалось ранее, президент США Джо Байден хочет запросить у Конгресса дополнительные средства на финансирование военных и экономических потребностей Украины. Общая сумма оценивается в 20,6 миллиарда долларов.