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Украина получит новый пакет помощи от США: ATACMS все еще нет, но есть много полезного

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Военная помощь США Новость обновлена 14 августа 2023, 18:52
Военная помощь США

Боеприпасы передадут из складов армии США

В США объявили о выделении нового пакета военной помощи для Украины на сумму в 200 миллионов долларов.

Как информирует CNN, об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен, речь идет о выделении средств по президентской программе PDA, то есть оборудование будет взято из запасов армии.

Он напомнил, что россия начала войну и может закончить ее в любой момент если выведет свои войска с украинской территории.

"Пока она этого не сделает, Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры будут едины с Украиной, и так долго, как это потребуется", — сказал он.

В новый пакет войдут:

  • Дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot;
  • Дополнительные боеприпасы HIMARS;
  • Оборудование и системы разминирования;
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские выстрелы;
  • 120-мм танковые боеприпасы;
  • Противотанковые ракеты TOW;
  • Javelin и другие противотанковые системы и ракеты;
  • 37 тактических автомобилей для буксировки и перевозки техники;
  • 58 водовозов;
  • Более 12 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранаты;
  • Подрывные боеприпасы для преодоления препятствий;
  • Запасные части, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.

Как сообщалось ранее, президент США Джо Байден хочет запросить у Конгресса дополнительные средства на финансирование военных и экономических потребностей Украины. Общая сумма оценивается в 20,6 миллиарда долларов.

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