Украина получит новый пакет помощи от США: ATACMS все еще нет, но есть много полезного
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Боеприпасы передадут из складов армии США
В США объявили о выделении нового пакета военной помощи для Украины на сумму в 200 миллионов долларов.
Как информирует CNN, об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен, речь идет о выделении средств по президентской программе PDA, то есть оборудование будет взято из запасов армии.
Он напомнил, что россия начала войну и может закончить ее в любой момент если выведет свои войска с украинской территории.
"Пока она этого не сделает, Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры будут едины с Украиной, и так долго, как это потребуется", — сказал он.
В новый пакет войдут:
- Дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot;
- Дополнительные боеприпасы HIMARS;
- Оборудование и системы разминирования;
- 155-мм и 105-мм артиллерийские выстрелы;
- 120-мм танковые боеприпасы;
- Противотанковые ракеты TOW;
- Javelin и другие противотанковые системы и ракеты;
- 37 тактических автомобилей для буксировки и перевозки техники;
- 58 водовозов;
- Более 12 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранаты;
- Подрывные боеприпасы для преодоления препятствий;
- Запасные части, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.
Как сообщалось ранее, президент США Джо Байден хочет запросить у Конгресса дополнительные средства на финансирование военных и экономических потребностей Украины. Общая сумма оценивается в 20,6 миллиарда долларов.