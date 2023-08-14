Открывает ворота и докладывает о посторонних: сюжет о мальчике, "несущем службу" у военкомата, растрогал сеть

Мнение сети о таком времяпровождении разделились

Полномасштабная российская агрессия затронула все сферы жизни украинцев и коснулась всех слоев населения. А современные украинские дети постигают новые реалии с малых лет.

На один из таковых случаев обратила внимание волонтер Мелания Подоляк, которая в своем Twitter обнародовала репортаж о мальчике, "несущем службу" в одном из военкоматов страны.

"Малой топ, но у бабки в глазах безмерная грусть", — подписала видео она.

Мальчик на видео рассказывает о том, что напросился помогать военным и получил за это кепку и форму с деревянным автоматом.

По его словам, он проводит по несколько часов на день у ТЦК, где открывает и закрывает ворота. В свою очередь военные "службу" мальчика оценили и говорят, что он действительно им помогает и предупреждает, если кто-то хочет пройти.

Мнения пользователей сети по этому видео разделились, некоторые отметили, что лучше уж он находится там, чем смотрит "тик-токи", а другие отметили, что мальчику стоит наслаждаться детством, а не стоять у военкомата с деревянным автоматом.

Как сообщалось ранее, известный волонтер Тарас Чмут накануне рассказал, что война в Украине может длиться еще очень долго. И хоть интенсивность боев может замедлиться, но постоянные прилеты будут продолжаться.