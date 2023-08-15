ВСУ продвинулись в двух местах фронта, враг перебрасывает подкрепление на важный участок: свежие карты боев

ВСУ продвинулись к югу от Клещеевки

Идет 538-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, 14 августа украинские войска вели наступательные действия под Купянском, на линии Сватово-Кременная, под Бахмутом, на границе Донецкой и Запорожской областей, на западе Запорожской области. Продвинулись в районе Бахмута и на юге.

Об этом говорится в ежедневной сводке Института изучения войны (ISW).

Оккупанты вели наступательные действия в районе Купянска, на рубеже Сватово — Кременная, в районе Бахмута, около Авдеевки, в районе границы Донецкой и Запорожской областей, в западной части Запорожской области и продвинулись в районе Купянска.

Харьковская и Луганская области

Геолокационные кадры, опубликованные 13 августа, показывают, что российские войска наступали вблизи Орлянки (22 км восточнее Купянска) и Николаевки (24 км восточнее Купянска).

Российские военные блогеры утверждали, что российские войска захватили позиции и заняли рубеж от Синьковки (8 км северо-восточнее Купянска) до Петропавловки (7 км восточнее Купянска), где продолжаются позиционные бои. Один из них утверждал, что сейчас российские войска находятся примерно в 7 км от Купянска.

Российский военкор заявил, что враг накапливает подкрепление и вводит в бой новые подразделения на купянском направлении, а заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что россияне увеличивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль международной границы между Харьковской и Белгородской областями. Возможно, это делается, чтобы сорвать рейды через границу.

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели неудачные наступательные действия к юго-востоку от Андреевки, а глава Луганской областной военной администрации Украины Артем Лысогор сообщал, что российские войска безуспешно пытались продвинуться к Андреевке.

Анна Маляр сообщила, что оккупанты безуспешно пытаются вытеснить украинские войска из района Серебрянского леса (10 км юго-западнее Кременной).

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Донецкая область

Украинские войска продолжали наступление на Бахмутском направлении и 14 августа незначительно продвинулись вперед. На геолокационных картах видно, что ВСУ совершили продвижение к югу от Клещеевки. Враг также наступал в районе Бахмута и смог продвинуться.

Украинские официальные лица сообщили, что российские силы предпринимали неудачные попытки вернуть утраченные позиции у Клищиевки, к западу от Андреевки и у Курдюмовки.

Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия у Авдеевки, Марьинки и Красногоровки.

"Южная ось"

Украинские войска 14 августа продолжали наступательные действия в районе границы Донецкой и Запорожской областей и продвинулись вперед. Анна Маляр сообщила, что ВСУ достигли успехов к югу и юго-востоку от Старомайорского и на Урожайном направлении.

Маляр также сообщила, что украинские войска продолжают наступательные действия на Бердянском направлении.

Украинский Генштаб информировал, что враг безуспешно пытался вернуть утраченные позиции к западу от Старомайорского.

Генштаб Украины сообщил, что украинские войска продолжали наступательные действия на Мелитопольском направлении.

Россияне вели атаки на западе Запорожской области. Генштаб Украины сообщил, что враг безуспешно пытался вернуть потерянные позиции к востоку от Роботино.

Российские источники продолжают утверждать, что украинские силы удерживают ограниченные позиции на левом (восточном) берегу Днепра в Херсонской области.

Как сообщал "Телеграф", тысячи украинских военнослужащих возвращаются из-за границы после военной подготовки в Великобритании, Франции и Польше.