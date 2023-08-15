Сбивает БПЛА из пулемета и не только: Украина получит "убийцу дронов" от Норвегии (фото)

Это — недавняя разработка

Норвежская оборонная компания Kongsberg Defence & Aerospace поставит Украине мобильные антидроновые системы CORTEX Typhon. Соответствующее соглашение она подписала с возглавляемым Великобританией Международным фондом для Украины (IFU).

Об этом сообщает пресс-служба правительства Норвегии.

Украина получит несколько систем CORTEX Typhon, общая сумма сделки 56 миллионов фунтов стерлингов (около 71 млн долларов). В рамках соглашения правительство Норвегии пожертвовало бронемашины Dingo 2, дистанционно управляемые боевые модули RWS производства компании Kongsberg и крупнокалиберные пулеметы с боеприпасами к ним. Все это входит в состав антидроновой системы, способной противодействовать широкому спектру вражеских воздушных беспилотников.

Бронемашина с элементом антидроновой системы CORTEX Typhon

Система уничтожает вражеские беспилотники из пулемета, либо "выводит БПЛА из строя другим способом".

"Это значительно усилит украинский потенциал борьбы с беспилотниками и поможет защитить украинское население и инфраструктуру", — подчеркнул директор Kongsberg Эрик Ли.

CORTEX Typhon

CORTEX Typhon – недавняя разработка для борьбы с дронами. В ее основе лежат программные и аппаратные решения компании Teledyne Flir (прицельные средства) и норвежской оборонной компании Kongsberg (дистанционный управляемый модуле с пулеметом 12,7-мм) и бронетехники, на которую устанавливается это оборудование. В варианте для Украины это будут бронемашины Dingo 2, пишет "Милитарный".

Как рассказывал "Телеграф", компания "Антидрон Україна" представила новую систему противодействия вражеским беспилотникам.