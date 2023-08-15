Служить в армии должны все: полковник объяснил, почему военными курсами не обойтись

Военные курсы и школы, не имеющих государственного значения – неэффективны

Военный эксперт Сергей Грабский считает, что единственный способ сохранить существование Украины заключается в максимальной милитаризации населения.

По словам эксперта, угроза для Украины не исчезнет и после того, как ВСУ выйдут на границы 1991 года, ведь пока субъект агрессии (россия) продолжает существование, с большой долей вероятности она вернется к своей агрессивной политике через некоторое время. И единственный способ сохранить независимость – военная модель Израиля.

В Израиле введена обязательная военная служба для всех граждан, достигших 18-летнего возраста и не имеющих медицинских противопоказаний. После прохождения военной службы большинство солдат находится в резерве.

"Каждый из нас должен быть частью военной оборонной структуры Украины. Не важно, чем этот человек занимается, не может быть исключений ни для кого. Каждый гражданин Украины должен иметь определенное отношение к защите и обороне государства", – говорит Сергей.

Грабский дополняет, что военные курсы и школы, не имеющих государственного значения – неэффективны, ведь будут давать возможность уклоняться от службы.

"Это все решается военной службой или альтернативной (невоенная служба — ред.). Остальные курсы и военное обучение, не имеющее военного государственного значения, будет подбивать людей на хитрости. То есть люди будут пытаться обойти это. Ибо когда у человека есть выбор, он вряд ли будет заниматься этим.

Поэтому я думаю, что полноценная военная служба должна быть закреплена как обязательная. Для всех и без исключений. Страна, в которой война и нет безопасных сухопутных границ, не может полагаться исключительно на профессиональную армию. Мы всегда должны иметь определенный ресурс и пополнять свои оперативные резервы", – подчеркивает эксперт.

Полный текст читайте в интервью в Сергеем Грабским на сайте "Телеграф": "Воевать должны готовиться все": стоит ли украинцам иметь дома оружие и как опыт Израиля поможет нам в будущем.

Напомним, ранее полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко рассказал "Телеграфу", что если полномасштабная война затянется, будет необходимо ужесточать мобилизацию.