Повестка в почтовом ящике: считается ли она врученной и что грозит за ее игнорирование

"Приглашение в военкомат" должно быть выдано под роспись

Продолжается война с российскими оккупантами и действие всеобщей мобилизации. Военнообязанные мужчины могут получить повестку в любом месте, а в последнее время их все чаще оставляют в почтовом ящике.

О том, считается ли такая повестка врученной и какая ответственность за ее игнорирование, рассказал адвокат Андрей Межирицкий, пишет "ТСН".

Он отметил, что хотя "как человек и гражданин, военнообязанный должен сделать для себя выводы, когда увидел в почтовом ящике повестку", действующим законодательством не предусмотрена какая-либо ответственность, если мужчина не явился по повестке, обнаруженную в почтовом ящике и за которую не расписался.

Однако на практике военкомат нередко составляет протокол о нарушении правил мобилизации.

"Такая повестка не считается врученной. В этом отношении многочисленная судебная практика — ТЦК составляет протокол о нарушении правил мобилизации и налагает штраф за неявку по повестке. Даже если человек не расписался за получение повестки", — пояснил Межирицкий.

Он добавил, что были случаи, когда человеку направили повестку по почте, он не явился, а затем в отношении него составили протокол об административном правонарушении. Его также направили по почте. Человек не представил никаких объяснений и возражений, не зная о том, что происходит такая ситуация. Руководитель ТЦК вынес постановление о привлечении к админответственности в виде штрафа от 3400 до 5100 грн.

По словам адвоката, человек, одновременно с открытием исполнительного производства, оказывается в Едином реестре должников. Среди последствий — запрет на открытие или закрытие банковских счетов, их блокирование, запрет на отчуждение движимого или недвижимого имущества.

Межирицкий подчеркнул, что повестка считается полученной, если человек, которому она адресована, за нее расписался.

"Повестка вручена тогда, когда она вручена лично и есть подпись. Все остальное никоим образом это не может подменить", – резюмировал он.

Как ранее писал "Телеграф", адвокат Вера Тарасенко рассказала, можно ли проводить видеосъемку работников территориального центра комплектования (ТЦК) во время вручения повестки.