Россияне ночью ударили по Украине ракетами Х-101: Ермак указал на две интересные детали

В ночь на 15 августа захватчики совершили очередную атаку

Во время ночной атаки по украинским городам российские оккупанты применяли в частности ракеты Х-101. Они были изготовлены в рф в апреле текущего года, а также в них были микросхемы иностранного происхождения.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"У Х-101, выпущенных в апреле, имеется примерно 30 иностранных микросхем. Информация собирается, мы работаем с нашими партнерами, регулярно общаемся с ними", — написал он.

Ермак подчеркнул, что правительства партнеров уже проводят определенные работы с производителями и поставщиками микросхем.

"Уже были введены ограничения, но санкции нужно усиливать, чтобы россия не могла получать критические компоненты и производить ракеты", — считает глава ОП.

Что известно о ракетах Х-101

Это стратегические авиационные дозвуковые крылатые ракеты класса "воздух – земля" с использованием технологий снижения радиолокационной заметности. Оккупанты запускают их со стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС. Дальность полета этой ракеты составляет более чем 5,5 тысячи. В основном захватчики запускают их из акватории Каспийского моря, а также из Ростовской области и Черного моря, но намного реже.

Ракеты Х-101 неоднократно использовались россией в Сирии. Это было их первым боевым применением. Затем они стали широко используемыми в ходе полномасштабной войны в Украине.

Ту-95МС з ракетами Х-101

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в результате атаки во Львове пострадали жилые многоквартирные дома. На их рухнули обломки сбитой ракеты, после чего возникли возгорания. Есть пострадавшие.