В Украине воздушная тревога: что известно на данный момент
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Тревогу объявили по всей Украины
Во всех без исключения областях Украины снова звучат сигналы воздушной тревоги. В Воздушных силах ВСУ сообщают об опасности из-за взлета российского носителя гиперзвуковых ракет "Кинжал".
Об этом сообщает "Телеграф"
По словам наших военных, взлет МиГ-31 был зафиксирован с авиабазы Саваслейка (Нижегородская область рф).
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Напомним, что в ночь на 15 августа Украина уже подвергалась массированной атаке россиян. К сожалению, она не обошлась без "прилетов". В частности, террористы попали в предприятие в Луцке, где убили троих людей и еще шестерых ранили.
А в ночь на 14 августа россияне разбомбили гипермаркет в городе Одесса. Там также не обошлось без пострадавших.