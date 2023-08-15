Укр

В Украине воздушная тревога: что известно на данный момент

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
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Открытые источники Новость обновлена 15 августа 2023, 15:42

Тревогу объявили по всей Украины

Во всех без исключения областях Украины снова звучат сигналы воздушной тревоги. В Воздушных силах ВСУ сообщают об опасности из-за взлета российского носителя гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Об этом сообщает "Телеграф"

По словам наших военных, взлет МиГ-31 был зафиксирован с авиабазы Саваслейка (Нижегородская область рф).

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Напомним, что в ночь на 15 августа Украина уже подвергалась массированной атаке россиян. К сожалению, она не обошлась без "прилетов". В частности, террористы попали в предприятие в Луцке, где убили троих людей и еще шестерых ранили.

А в ночь на 14 августа россияне разбомбили гипермаркет в городе Одесса. Там также не обошлось без пострадавших.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Тревога