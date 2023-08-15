"При росте 195 см весил 40 кг": в Мелитополе оккупанты похитили больного шизофренией парня и пытают его

Парень до сих пор в плену

Уже давно известно, что под зверские пытки россиян могут попадать не только украинские пленные, но и похищенные гражданские. Очередную шокирующую историю из своей жизни рассказала жительница оккупированного Мелитополя.

Об этом пишет "Верстка".

Она рассказала, как война её разлучила с сыновьями еще в начале войны. Женщина еще несколько лет назад переехала жить в Полтаву, а сыновья, как раз перед войной поехали к отцу, который попал в ДТП и находился в больнице в тяжелом состоянии.

"Начались боевые действия, Мелитополь уже был оккупирован. Получается, мои дети в блокаде. Отец их в тяжелом состоянии, они возле него.

За младшего сына я была спокойна, он у меня больше как старший. Он был возле отца, помогал, возил его на перевязки. Такой самостоятельный мальчишка, купил уже свою машину, работал с 15 лет у отца — у него мастерская по ремонту бытовой техники. А наш Ленчик (старший сын Леонид Попов -Ред.) — человек дождя . Он рос не таким, как все. Вундеркинд, музыкант. Играл в оркестре, занимался спортивными танцами, играл в шахматы, ездил по всей Украине на соревнования, занимал первые места…Но Леня не понимает эмоции людей. Он всегда спрашивал: "‎Мама, ты на меня так смотришь, что это означает?" Когда были обострения, он мог прыгать, скакать, смеяться", — рассказывает женщина.

Леонид, как можно уже было понять со слов, болеет психическим расстройством. В 2017 году в Запорожье ему поставили диагноз "недифференцированная шизофрения", но лечение было неэффективным. Когда семья уже переехала в Полтаву, то в местной больнице ему смогли уже подобрать подходящее лечение и после него у Лени наступила стойкая ремиссия. Обострений больше не было, он вернулся в нормальную жизнь.

Но болезнь парня не остановила россиян. Еще в начале 2022 года произошли первые похищения. 8 мая Леня хотел купить шаурму, с ним стояло еще много молодежи. К ним подошли военные, всех покидали [в машину] и отвезли в комендатуру. Леня говорил, что там его пытали током. Он говорит: "‎Я так кричал: "Пожалуйста, помогите, прекратите"". Они что-то у него выпытывали, он ничего не мог понять. Потом его отпустили, но забрали паспорт.

Но во второй раз было еще хуже:

Леонид ни в какую не хотел ехать. Он говорил: "‎‎Нет, мама, я не могу. Я же папу не брошу. В такой момент, когда в моем городе такое происходит… ". Несмотря на это женщина восстановила все документы своего сына, а перед выездом сказала встретиться с отцом, но связь с ним пропала.

Бывший муж с сожительницей ходили в полицию и в комендатуру. В комендатуре им сказали, что они уже месяца два никого не задерживали. Как оказалось, это неправда, задерживали много людей. В полиции заявление не приняли. Говорят: "‎Вы не переживайте. Его могли задержать военные, мы никак на них не влияем. Они посмотрят его телефон и все. Если ничего там нет страшного, его отпустят".

В июне папе Лени позвонил какой-то парень и сказал, что его держали в комендатуре в подвале вместе с нашим сыном. И Леня дал этому парню телефон папы, чтобы тот позвонил отцу и попросил его спасти. Парень сказал, что Леонид в очень тяжелом состоянии. Он лежит, не поднимается, очень истощен и постоянно шепчет: "‎Кушать хочу"‎. Рассказывал, что только раз в двое-трое суток дают воду пить. Еду дают не каждый день и в очень маленьких количествах. Говорил, что ее невозможно есть, что собак лучше кормят. И что там бьют.

Тот парень сказал, что если Леню оттуда не вытащить, то сын погибнет. Он спросил, нет ли у него проблем с психическим здоровьем. Говорит: "‎Видно, что с ним что-то не то".‎ Но вытащить своего ребенка женщине так и не удалось. В июле 2022 года молодого человека оккупанты привезли в госпиталь.

"Весил 40 килограммов при росте 1 метр 95 сантиметров. Папа снял мне видео и переслал. Лене 22 года, а у него сейчас развитие ребенка. Он ничего не понимает. Он просто повторяет: "‎Я кушать хочу".‎ Радуется кексам, ест и ест… ‎ У него брали кровь, а он боится страшно крови, уколов боится. Он плачет: "Мама, так страшно, боюсь что вся кровь вытечет‎"‎. Ну, как ребенок", — говорит мать Леонида.

После процедур парню стало легче, он начал разговаривать. Но он успел рассказать только очень малую часть того, что с ним было. Сказал: "‎Мама, ты говорила, что есть ад, вот я был в аду. Меня били и военные, и сокамерники". Он сидел в камере с зэками из Симферополя и Севастополя. Говорил, что вначале его допрашивали, били постоянно военные, заставляли его подписывать какие-то бумаги: он не помнит, что в них было. Еды почти не давали. Воду — раз в два-три дня.

Молодого человека отпустили россияне якобы закрыв дело о "фотографировании военной техники", но уже через несколько часов к нему домой приехали оккупанты, надели мешок на голову и похитили еще раз.

Напомним, ранее мы писали о том, что защитница "Азовстали" рассказала о невообразимой жизни в плену россиян.