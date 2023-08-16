Светятся как гирлянды: ВСУ придумали новый способ находить российские мины (видео)

На помощь приходят дроны и тепловизоры

Украинские военные научились пользоваться летней жарой для обнаружения российских минных заграждений.

Как говорится в сюжете CNN, их корреспондент своими глазами видел, как украинские бойцы прикрепляют тепловизоры к обычным коммерческим дронам.

Сообщается, что бойцы заметили, что мины, которые находятся почти на поверхности за день на солнце разогреваются сильнее, чем окружающая их почва. Поэтому ближе к вечеру, когда воздух начинает остывать пролет над минным полем позволяет относительно без проблем обнаружить разогретые мины по тепловым сигнатурам.

Часть из этих тепловых меток являются воронками от взрывов, однако многие из них представляют собой российские мины, которые затем уничтожаются специальными зарядами.

Сообщается, что по оценкам украинского командования, в Украине заминировано около 180 тысяч квадратных километров, а на одном квадратном метре может быть найдено до пяти мин.

Как сообщалось ранее, по оценкам ООН операция по очистке Украины от взрывоопасных предметов будет напоминать по масштабам работу над разминированием Европы после Второй мировой войны