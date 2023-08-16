ВСУ продавливают оборону врага в двух областях: свежие карты боев

Враг продвинулся на двух участках фронта

Идет 539-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, 15 августа украинские войска провели контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта и продвинулись в Луганской и Запорожской областях.

Об этом говорится в ежедневной сводке Института изучения войны (ISW).

Оккупанты вели наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная, в районе Бахмута, в районе Авдеевки, на границе Донецкой и Запорожской областей. Враг продвинулся в районе Сватово и Бахмута.

Луганская и Харьковская области

Украинские войска вели наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная и продвинулись.

Российские войска вели наступательные действия вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная и смогли продвинуться. Генштаб ВСУ сообщил, что враг вел неудачные наступательные операции к юго-востоку от Ольшан и к востоку от Петропавловки (7 км к востоку от Купянска).

Донецкая область

Украинские войска продолжали наступательные операции у Бахмута. Российские военные блогеры сообщали о продолжающихся боях на линии Клещиевка-Курдюмовка-Андреевка. Один из "военкоров" утверждал, что ситуация армии рф в этом районе нестабильна, так как украинские войска контролируют преобладающие высоты и леса вокруг важных населенных пунктов.

Враг продолжал наступательные операции у Бахмута и продвинулся 15 августа.

Российские и украинские войска продолжали боевые действия в районе Авдеевк и не продвигались. Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска отразили российские атаки к югу от Авдеевки, вблизи Марьинки и Красногоровки.

"Южная ось"

В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска продолжают наступательные действия на Бердянском направлении (на границе Донецкой и Запорожской областей).

Враг вел ограниченные наземные атаки на границе Донецкой и Запорожской областей и не продвинулся. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия у Урожайного.

15 августа украинские войска продолжали продвигаться по западной части Запорожской области.

Геолокационные кадры, опубликованные 15 августа, показывают, как украинские войска работают с западной техникой севернее Роботино. Это подтверждает сообщения, что Украина, развернула новые контрнаступательные бригады в Запорожской области.

Российские войска продолжали обороняться на западе Запорожской области.

Российский военный блогер заявил, что 15 августа российские войска продолжали обстреливать украинские позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области. Он сообщал, что российские беспилотники и артиллерия били по украинским позициям возле Антоновского моста и к западу от Казачьих Лагерей.

Как сообщал "Телеграф", секретарь СНБО Украины Алексей Данилов прокомментировал, по мнению некоторых, "медленное" контрнаступление ВСУ.