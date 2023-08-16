Воевать пойдут все: в Раде рассказали, в каком случае ужесточат мобилизацию

Пока предпосылок к ускорению темпов мобилизации нет

На данный момент в Украине идет вторая волна мобилизации, однако при необходимости темпы набора мужчин увеличатся.

Об этом в интервью "Новини LIVE" заявил заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев.

"На сегодняшний день все механизмы мобилизации происходят согласно законодательству. Изменений в этот закон не предусматривается. То есть система будет работать так, как работала до этого.

С нашей стороны мы делаем то, чтобы она реально работала, а не коррумпировала военкомов из-за уклонения от мобилизации. Наша задача сделать так, чтобы правила и условия были для всех, и мы над этим работаем", — уточнил он.

По словам парламентария, есть и вариант, при котором воевать придется всем мужчинам.

"Это зависит от того, сколько эта война будет продолжаться и сколько ресурсов будет привлечено со стороны РФ. В Украине есть четыре очереди мобилизации. И вот четвёртая предполагает, что на войну идут все мужчины. Мы находимся на второй очереди мобилизации.

Но если страна будет в опасности и реальная угроза потерять государственность, то пойдут все, как это было 24 февраля. Думаю, это обязанность каждого мужчины – защищать собственную страну. Однако на сегодняшний день мы об этом варианте не говорим. У нас есть ресурс сдерживать россиян на востоке и юге Украины", — завершил он.

Ранее "Телеграф" писал о том, что если российская ставка на затягивание войны "сыграет", Украине придется прибегнуть к "большой" мобилизации и призвать в армию еще минимум 500 тысяч человек.