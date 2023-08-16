Россияне массированно ударили по центру Херсона: что известно

Первые взрывы в городе прозвучали около 10:30

Около 11 часов 16 августа, россияне ударили по центру Херсона. Жителей призвали находиться в безопасных местах.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Россияне кроют огнем центр Херсона. Не выходите на улицу!", — написал он в своем Telegram-канале.

Судя по тому, что он призвал людей не находиться на улице, враг обстреливает город из артиллерии.

Около 10:30 "Суспільне Херсон" сообщало, что в городе были слышны взрывы.

Напомним, в ночь на вторник, 15 августа, российские оккупанты устроили массированный ракетный удар по Украине. В частности, под атаку попал город Днепр, также взрывы звучали в западной части страны — в частности, на Львовщине и Хмельнитчине. На многоэтажку во Львове упали обломки ракеты.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 14 августа враг атаковал Одессу, ударив по городу 8-ью ракетам типа "Калибр" и 15-ю ударными БПЛА. Обломками ракет разрушен гипермаркет FOZZY, также было повреждено общежитие в центре Одессы

Кроме того, той же ночью россияне нанесли 99 ударов по 24 населенным пунктам области Запорожской области.