Залужный просил у Запада 300 танков, но сейчас этого мало: в Раде назвали причину

Много техники теряется на фронте, много выходит из строя

В декабре прошлого года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный дал интервью известному журналу The Economist, в котором, в частности, перечислил, сколько и какой техники необходимо Украине. Однако с тех пор реалии на фронте изменились и потребности ВСУ выросли.

Об этом рассказал заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке в Егор Чернев.

Он подчеркнул, что на войне техники всегда не хватает.

"Оценки — декабря 2022 года и нынешняя — разные. В то время россия еще не успела построить такие фортификации, как сейчас", — отметил Чернев.

Он добавил, что много техники теряется, многое выходит из строя, ремонтируется, и возвращается обратно на фронт.

"Процесс пополнения постоянный. Единовременно 300 танков за полгода будет мало. И даже если обещанное будет поставлено уже завтра, этого мало для быстрых и эффективных контрнаступательных действий", — пояснил заместитель председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Напомним, в декабре 2022 года Залужный говорил, что для того, чтобы выйти на рубеже до полномасштабного вторжения рф, ему нужно 300 танков, 600-700 БМП и 500 гаубиц.