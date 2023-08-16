Прямо на границе с НАТО: у Зеленского рассказали, что рф атаковала ночью (фото)

Обошлось без погибших и пострадавших

В Офисе президента Украины назвали порт, который в ночь на 16 августа атаковали российские дроны-камикадзе.

Об этом рассказал глава ОП Андрей Ермак.

По его информации, целью оккупантов стал порт Рени (Ренийский Морской Торговый Порт) в Одесской области.

Сообщается, что беспилотник попал в два металлических ангара с зерном.

"Возникло возгорание 2-х тракторов и обнаружено возгорание шрота в расположенном складе на площади 10 м2", — говорится в сообщении.

К счастью, по официальным данным, обошлось без погибших и пострадавших.

Напомним, что после выхода из "Зерновой сделки" россия активизировала атаки на украинскую портовую инфраструктуру. Уже на следующий день после вышеуказанного решения страна-агрессор провела массированную атаку на Одессу. Эти обстрелы продолжаются до сих пор.

Также мы сообщали, что в добавок к обстрелам рф ввела блокаду Черного моря, но ответ Украины не заставил себя ждать и руководство нашего государство приняло аналогичные меры. После этого, к слову, с российскими кораблями в Черном море начали случаться "неприятности", Так, например, после атаки дронов у рф больше не плавает корабль "Оленегорский горняк".