"Есть плюсы и минусы": в Раде оценили битву украинских дронов против Черноморского флота рф

Дроны сковали действия россиян на Черном море

Украинские морские дроны, которыми был атакован Крымский мост и судна Черноморского флота рф, сковали действия россиян на Черном море, но об огневом контроле говорить еще рано.

Такое мнение высказал заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в интервью "Новини.LIVE".

Он отметил, что Украина загнала российский флот в бухты — и это плюс, но минус заключается в том, что там их сложнее достать, чем в открытом море.

"Корабли уязвимы на открытой воде, а в бухте они действительно хорошо защищаются. Эту защиту пройти тяжело, особенно в Севастопольской бухте, чтобы поразить российские корабли на стоянке. Мы точно сковали их действия, но говорить о том, что они находятся под нашим постоянным огневым контролем, рано", — говорит он.

Отметим, что 16 августа СБУ впервые официально показала свои надводные дроны, которыми поражает вражеские суда. Аппараты прозвали "SeaBaby, что переводится на украинский язык как Морський малюк, что созвучно с фамилией главы СБУ Василия Малюка, внешность которого, к слову, является полной противоположностью своей фамилии.

Напомним, ранее мы писали о том, что надводные дроны атаковали российский подсанкционный такнкер.