Бежали всем "табуном": в ВСУ показали, как гнали россиян из Урожайного (видео)

Россияне бежали, сверкая пятками

В среду 16 августа Вооруженные силы Украины официально объявили об освобождении поселка Урожайное (Донецкая область).

Генштаб ВСУ показал, как происходила битва за населенный пункт.

В пресс-службе Генштаба опубликовали видео от 35 бригады морпехов, которые брали участие в операции. На нем можно увидеть, как наши защитники с помощью артиллерии, дронов и другой техники "выкуривали" захватчика из поселка.

В какой-то момент не выдержав натиска украинских воинов россияне просто оставили свои позиции и всем "табуном" убежали. Но их так просто не отпустили и "провожали пинками" в виде плотного артиллерийского огня.

Напомним, украинские эксперты, в частности, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, считают, что "Освобождение Урожайного тактически важно с точки зрения того, чтобы обеспечить продвижение дальше на юг на Завитне Бажання и Старомлиновку. Чтобы у врага не было возможности удерживать плацдарм на левом берегу реки Мокры Ялы, откуда нам постоянно угрожали".

Ранее "Телеграф" писал о том, что 27 июля украинские военные освободили населенный пункт Старомайорское в Донецкой области.