Бежали всем "табуном": в ВСУ показали, как гнали россиян из Урожайного (видео)
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Россияне бежали, сверкая пятками
В среду 16 августа Вооруженные силы Украины официально объявили об освобождении поселка Урожайное (Донецкая область).
Генштаб ВСУ показал, как происходила битва за населенный пункт.
В пресс-службе Генштаба опубликовали видео от 35 бригады морпехов, которые брали участие в операции. На нем можно увидеть, как наши защитники с помощью артиллерии, дронов и другой техники "выкуривали" захватчика из поселка.
В какой-то момент не выдержав натиска украинских воинов россияне просто оставили свои позиции и всем "табуном" убежали. Но их так просто не отпустили и "провожали пинками" в виде плотного артиллерийского огня.
Напомним, украинские эксперты, в частности, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, считают, что "Освобождение Урожайного тактически важно с точки зрения того, чтобы обеспечить продвижение дальше на юг на Завитне Бажання и Старомлиновку. Чтобы у врага не было возможности удерживать плацдарм на левом берегу реки Мокры Ялы, откуда нам постоянно угрожали".
Ранее "Телеграф" писал о том, что 27 июля украинские военные освободили населенный пункт Старомайорское в Донецкой области.