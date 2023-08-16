Мультиликвидация: "Хаймарс" застал россиян на учебных стрельбах, эпичное видео

Россияне решили провести стрельбы в зоне поражения украинской артиллерии

Украинские HIMARS продолжают последовательную массовую ликвидацию российских оккупантов. На этот раз, как и в случае, например, с Макеевским ПТУ, пара ракет из этой РСЗО привела к групповой и одновременной гибели захватчиков.

Эпичное видео новой боевой работы "Хаймарсов" ВСУ сейчас распространяется в сети.

На видео с дрона можно увидеть как две ракеты застали россиян врасплох во время учений в тылу на оккупированной территории Украины. Первая из них прилетела прямо по позиции для стрельб, на которой находилось 18 захватчиков. Как утверждается, 8 из них сразу погибли, а остальные получили ранения.

Но даже тех, кому посчастливилось выжить после удара HIMARS, "догнала" уже вторая ракета, разнесшая в дребезги здание, которое армия рф оборудовала под учебный класс для своих военных.

Напомним, ранее мы писали о том, что ВСУ показали на видео, как гнали россиян из Урожайного. Об освобождении населенного пункта стало известно утром 16 августа.

Также мы сообщали, что МВД показало "Гвардию наступления" в действии. На кадрах можно увидеть эпичный штурм при поддержке бронетехники.