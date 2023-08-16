Верещук прокомментировала слухи о ее переходе в Минобороны и объяснилась за вызвавший резонанс пост

Верещук решила успокоить тех, кого задел или обеспокоил её пост в соцсетях

Вице-премьер-министр — министр по реинтеграции Ирина Верещук высказала удивление по поводу реакции украинцев на её пост о продолжительности войны. Она объяснила свою позицию и развеяла слухи по поводу её якобы скорого перехода в Минобороны.

Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По её словам, она озвучила "очевидные вещи", а в распространении негатива обвинила "некоторых" политиков и журналистов, которые якобы "восприняли мои слова как посягательство на их моральный и интеллектуальный авторитет".

"Потому что они считают, что такие вещи являются лишь их прерогативой. Никто из них не отрицает правильность слов. Их, наверное, задело то, что правильные слова они услышали от представителя президентской команды. А это их раздражает (несмотря на то, что многие из них живут уже во вчерашнем или позавчерашнем дне)", — говорит она.

Подытожив Верещук решила "успокоить тех, кого задел или обеспокоил" её пост в соцсетях:

"вчера я написала то, что думала. Не хотела посягнуть на чей-то моральный и интеллектуальный авторитет. Извините, если задела чье-то большое эго.

о моем переходе в Минобороны речь не идет. Работаю там, где я есть"

Напомним, что Верещук в посте от 15 августа порассуждала на тему продолжительности войны и призвала украинцев "настроиться на длительную борьбу. Граждане и власть – все должны настроиться на продолжительную и тяжелую войну. И только тогда мы победим".

Ранее мы писали о том, что в НАТО объяснились за слова о сдаче Украиной территорий россии.