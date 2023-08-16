Ситуация на фронтах и не только: Залужный встретился с коллегами из США и Британии, что обсуждали

Формат встречи был "разширенным"

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел встречу с британскими и американскими коллегами. Одной из тем обсуждений стал ход контрнаступления ВСУ.

Об этом сообщил генерал в своем Telegram-канале.

По его словам, он вместе с начальником Генштаба генералом Сергеем Шапталой, заместителем главнокомандующего генералом Михаилом Забродским, командующим ВМС адмиралом Алексеем Неижпапой, первым заместителем министра обороны генералом Александром Павлюком и начальником ГУР Минобороны Кириллом Будановым провели встречу с верховным главнокомандующим Объединенных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи, начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Энтони Радакиным и представителями делегаций партнеров.

Ключевой темой было сотрудничество в военной сфере. Кроме этого обсуждалась:

обстановка на фронте,

ход наших наступательных и оборонительных операций.

возможные действия противника.

планы ВСУ на ближайшее время и в более отдаленной перспективе.

Залужный также отметил, что сообщил партнерам о ключевых потребностях украинских военных — боеприпасах, вооружениях, средствах ПВО, РЭБ и устройствах для дистанционного разминирования.

"Еще один очень важный вопрос — это дроны. Противодействие вражеским беспилотникам и наращивание собственных возможностей. Договорились с партнерами сосредоточить работу по этому направлению", — подчеркнул он.

Генерал добавил, что в ходе встречи были обсуждены возможности усиления защиты украинских объектов критической инфраструктуры.

Напомним, ранее мы писали о том, что Залужный просил у Запада 300 танков, но сейчас этого мало.