Ситуация на фронтах и не только: Залужный встретился с коллегами из США и Британии, что обсуждали
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Формат встречи был "разширенным"
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел встречу с британскими и американскими коллегами. Одной из тем обсуждений стал ход контрнаступления ВСУ.
Об этом сообщил генерал в своем Telegram-канале.
По его словам, он вместе с начальником Генштаба генералом Сергеем Шапталой, заместителем главнокомандующего генералом Михаилом Забродским, командующим ВМС адмиралом Алексеем Неижпапой, первым заместителем министра обороны генералом Александром Павлюком и начальником ГУР Минобороны Кириллом Будановым провели встречу с верховным главнокомандующим Объединенных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи, начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Энтони Радакиным и представителями делегаций партнеров.
Ключевой темой было сотрудничество в военной сфере. Кроме этого обсуждалась:
- обстановка на фронте,
- ход наших наступательных и оборонительных операций.
- возможные действия противника.
- планы ВСУ на ближайшее время и в более отдаленной перспективе.
Залужный также отметил, что сообщил партнерам о ключевых потребностях украинских военных — боеприпасах, вооружениях, средствах ПВО, РЭБ и устройствах для дистанционного разминирования.
"Еще один очень важный вопрос — это дроны. Противодействие вражеским беспилотникам и наращивание собственных возможностей. Договорились с партнерами сосредоточить работу по этому направлению", — подчеркнул он.
Генерал добавил, что в ходе встречи были обсуждены возможности усиления защиты украинских объектов критической инфраструктуры.
Напомним, ранее мы писали о том, что Залужный просил у Запада 300 танков, но сейчас этого мало.