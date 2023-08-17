Может завершить войну: в США рассказали, какое оружие необходимо ВСУ

США имеют десятки тысяч таких снарядов на складах в Германии

Поставки кассетных боеприпасов к реактивным системам залпового огня HIMARS и M270 могут не только изменить ситуацию на поле боя, но и привести к завершению войны.

Такое мнение высказал бывший офицер армии США и специальный советник начальника Генштаба ВСУ Валерия Залужного Ден Райс, сообщает Newsweek.

Он отметил, что США необходимо одобрить передачу снарядов M26 DCIPM, так как это позволит ускорить украинскую победу.

"Если вы получите 2000 кассетных ракет, я думаю, война будет окончена", — отметил он.

По его словам, ВСУ уже получили кассетные боеприпасы к 155-мм ствольной артиллерии, которые способны поражать цели на расстоянии в 25 километров, однако передача кассетных снарядов к РСЗО поможет увеличить дальность ведения огня до 45 километров.

Он отметил, что США имеют десятки тысяч таких снарядов на складах в Германии, где они дожидаются своей утилизации. Райс убежден, что вместо этого их можно было бы передать на нужды Украины.

По словам экс-офицера если обе стороны имеют одинаковую дальность действия артиллерии, то для того, чтобы прикрывать свои войска наступающая сторона должна либо иметь превосходство по дальности, либо держать свою артиллерию на передовой. По естественным причинам никто артиллерию на передовую тащить не будет, так как есть риски ее потерять под контрбатарейным огнем.

Поскольку ВСУ сейчас в наступлении, то им очень необходимы дальнобойные средства поражения российской артиллерии и пехоты и для этих целей отлично подошли бы кассетные боеприпасы к HIMARS.

Кроме того, Райс напомнил, что никакого дополнительного обучения ВСУ проходить не надо, так как они и так умеют эффективно использовать обычные снаряды.

Как сообщалось ранее, западные СМИ накануне сообщили, что появление кассетных боеприпасов придало импульса украинскому контрнаступлению.