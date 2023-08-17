Контрабанда или полноценные поставки? Оккупанты использовали в Украине запрещенное оружие из неожиданной страны

Армения не сообщала о поставках оружия россии

Во время разминирования освобожденных от российской оккупации украинских территорий была найдена противопехотная мина армянского производства.

Как рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко в своем telegram-канале, речь идет о мине Э-001.

Он добавил, что персонально видел такие мины в Карабахе и отметил, что никаких сообщений о поставках этого вида оружия в россию не поступало.

"Но я бы пока не спешил с выводами. На данном этапе сложно сказать, сколько таких мин было использовано российскими оккупантами и как они к ним вообще попали. Поставка могла быть единичной, контрабандной", — отметил он.

При этом Коваленко подчеркнул, что представители армянской диаспоры в Крыму активно сотрудничают с оккупантами, а потому не стал исключать, что каким-то образом был налажен теневой канал поставок.

Мина Э-001 является копией мины распространенной в СССР мины ПМН с 200 граммовым тротиловым зарядом. Она срабатывает после нажатия на пластиковую крышку и в случае взрыва практически не оставляет человеку шансов остаться в живых.

Стоит отметить, что противопехотные мины запрещены Конвенцией о запрещении противопехотных мин (КЗПМ) от 1997 года. Ее подписантами являются более 160 стран, однако россия в их число не входит.

Как известно, Армения официально не поддерживает ни одну сторону конфликта. А премьер страны Никол Пашинян заявлял, что Ереван не является союзником Москвы.

Как сообщалось ранее, на вооружении российской армии были замечены снаряды из Северной Кореи. Согласно данным наблюдателей, речь идет о ракетах к РСЗО "Град".