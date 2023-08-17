F-16 будут не скоро? Игнат объяснился за резонансное заявление, а в США рассказали о поставках

В США работают над скорейшим началом обучения украинских летчиков

В Воздушных силах ВСУ объяснили свое заявление по поводу сроков поставок F-16 в Украину, а у Байдена рассказали, почему не стартовало обучение украинских пилотов.

Об этом сообщает "Телеграф".

Так спикер ВС ВСУ Юрий Игнат разъяснил свое предыдущее заявление о том, что Украина, вероятно, не сможет получить истребители F-16 этой осенью или зимой.

"От меня такой фразы "Украина не получит истребители" вряд ли услышали. Я такие фразы не употребляю и не хочу "зраду" сеять среди населения", — сказал он и подчеркнул, что Украина нуждается в современных самолетах уже сейчас. Однако, несмотря на сроки поставок, украинцы продолжат идти к своей цели.

"У меня спросили, мол, в Америке заявили, что "до конца лета мы не получим". На что я ответил: "Когда бы мы не получили, у нас другого выхода нет". Мы нуждаемся в этом вооружении. Будет ли это до конца этого года, или начало следующего, или позже, но другого выхода у нас нет как идти к своей цели. Такой мой ответ был тогда, таков он и сейчас", — объяснил Игнат.

В то же время, по словам представителя Белого дома Джона Кирби, сейчас США совместно с партнерами из европейских стран активно занимаются инициированием процесса обучения украинских пилотов на истребителях F-16 с максимальной оперативностью, но на данный момент у него нет дополнительной информации об этом.

"После Вильнюса (саммита НАТО – ред.) и саммита G7 президент (Джо Байден – ред.) взял на себя твердое обязательство, что мы поддерживаем… поставки F-16 в Украину. А начинать надо с обучения… мы активно работаем с нашими европейскими союзниками и друзьями над тем, чтобы как можно быстрее начать эту подготовку", – отметил Кирби.

Напомним, ранее мы писали о том, что обучение украинских пилотов на F-16 серьезно переносится/