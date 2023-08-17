"Это залог победы": Дикий сравнил действия Украины с шагом СССР во Второй мировой

Никто и нигде не прописывал такого абсурда, что обороняющаяся страна должна это делать только на своей территории, — Дикий

Все чаще в россии гремят взрывы, москву атакуют беспилотники. Это — тот самый перенос войны на территорию врага, который критически необходим с первого дня полномасштабного вторжения рф в Украину.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказал бывший командир штурмовой роты в 24-м отдельном батальоне ВСУ "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий.

Он отметил, что с таким переносом войны на российскую территорию есть проблемы, прежде всего, из-за опасений наших союзников.

"С точки зрения международного права нет никаких проблем вести войну на территории врага. Никто и нигде не прописывал такого абсурда, что обороняющаяся страна должна это делать только на своей территории", — подчеркнул военный аналитик.

Он пояснил, что с военной точки зрения перенос войны на территорию врага всегда был залогом победы и считался мерилом успеха. Дикий напомнил, что когда 22 июня 1941 года началась советско-германская война, то первое, что сделал СССР, организовал в августе 1941 года налет дальней бомбардировочной авиации на Берлин.

"Именно для того, чтобы продемонстрировать, что война будет на территории обеих сторон. Потому и неэтично, и нет правовых оснований для тех ограничений, которые наложили на нас западные союзники. Но поскольку мы от них зависим, они ставят любые условия, в том числе абсурдные и неоправданные. И критическим, жестким условием является то, что ни одно оружие, предоставленное нам союзниками, не может использоваться на территории россии", — добавил Дикий.

По его словам, это ограничение комплексное: оно касается не только неиспользования оружия, которое они нам предоставляют, а еще и неиспользования регулярных частей ВСУ на территории россии.

"То есть мы не имеем права и переходить через "поребрик" и вынуждены играть в разные гибридные игры вроде того, что это операции российского добровольческого корпуса", — описал ситуацию военный аналитик.

Детальнее читайте в первой части интервью "Телеграфа" с военным экспертом Евгением Диким: "ВСУ зависят от того, какие "тараканы" танцуют в головах наших союзников"

Также "Телеграф" рассказывал, что глава комитета Госдумы рф по обороне андрей картаполов заявил, что россия якобы готовится к новому наступлению на Украину.