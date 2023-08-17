Бригада "Магура" выложила видео того, как сбили пафосный российский вертолет
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 636
Видео сбития "аналоговнета" попало в сеть
Украинские военные только за утро 17 августа уничтожили сразу несколько российских боевых вертолетов. Соответствующее видео по одному из летательных аппаратов уже появилось в сети.
Об этом сообщает "Телеграф".
Речь идет о дорогущем и распиаренном роспропагандой вертолете ВКС рф Ка-52, которые, к слову, как оказалось, горят как солома. За его приземление в степях Запорожской области ответственные украинске герои из 47 бригади "Магура".
Если быть точнее, то Ка-52 отлетался возле села Роботино.
На опубликованных кадрах можно увидеть, как один из наших защитников выпускает по винтокрылой машина противника ракету из ПЗРК, а спустя уже считанные секунды та достигает своей цели.
Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика — 18+
Для справки: стоимость одной такой воздушной машины – порядка 16 млн долларов. Это ударный вертолет, вооруженный тремя пушками калибра 23 и 30 мм, противотанковыми и неуправляемыми ракетами, авиабомбами, всего до 2,8 тонн различного вооружения.
Напомним, ранее мы писали о том, что в начале лета ВСУ за один день уничтожили сразу 3 таких Ка-52.