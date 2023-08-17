Укр

Бригада "Магура" выложила видео того, как сбили пафосный российский вертолет

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
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Бригада "Магура" выложила видео того, как сбили пафосный российский вертолет Новость обновлена 17 августа 2023, 13:31

Видео сбития "аналоговнета" попало в сеть

Украинские военные только за утро 17 августа уничтожили сразу несколько российских боевых вертолетов. Соответствующее видео по одному из летательных аппаратов уже появилось в сети.

Об этом сообщает "Телеграф".

Речь идет о дорогущем и распиаренном роспропагандой вертолете ВКС рф Ка-52, которые, к слову, как оказалось, горят как солома. За его приземление в степях Запорожской области ответственные украинске герои из 47 бригади "Магура".

Если быть точнее, то Ка-52 отлетался возле села Роботино.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как один из наших защитников выпускает по винтокрылой машина противника ракету из ПЗРК, а спустя уже считанные секунды та достигает своей цели.

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика — 18+

Для справки: стоимость одной такой воздушной машины – порядка 16 млн долларов. Это ударный вертолет, вооруженный тремя пушками калибра 23 и 30 мм, противотанковыми и неуправляемыми ракетами, авиабомбами, всего до 2,8 тонн различного вооружения.

Напомним, ранее мы писали о том, что в начале лета ВСУ за один день уничтожили сразу 3 таких Ка-52.

Теги:
#Украина #Вертолет #Ка-52 #ВСУ