В Украине объявлена воздушная тревога: что известно

Россияне подняли в небо носители гиперзвуковых ракет

В четверг 17 августа во всех без исключения городах Украины звучит сигнал воздушной тревоги. В воздушных силах ВСУ предупреждают об опасности из-за взлета российского самолет МиГ-31, который является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Об этом сообщает "Телеграф".

По словам военных, вражеский борт был зафиксирован в воздушном пространстве Воронежской области рф.

17:00 Отбой — ВСУ

16:40 В небе уже 4 борта противника — мониторинговые паблики.

16:20 Ракетная опасность — ВСУ.

Напомним, ранее мы писали о том, что 11 августа во время аналогичных сигналов воздушной тревоги оккупанты обстреляли Украину своими "Кинжалами". ППО отработала хорошо, но обломки ракет упали на Киев.

Также мы сообщали о том, что 15 августа, российские оккупанты устроили массированный ракетный удар по Украине. В частности, под атаку попал город Днепр, также взрывы звучали в западной части страны — в частности, на Львовщине и Хмельнитчине.