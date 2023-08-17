В Украине объявлена воздушная тревога: что известно
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Россияне подняли в небо носители гиперзвуковых ракет
В четверг 17 августа во всех без исключения городах Украины звучит сигнал воздушной тревоги. В воздушных силах ВСУ предупреждают об опасности из-за взлета российского самолет МиГ-31, который является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".
Об этом сообщает "Телеграф".
По словам военных, вражеский борт был зафиксирован в воздушном пространстве Воронежской области рф.
17:00 Отбой — ВСУ
16:40 В небе уже 4 борта противника — мониторинговые паблики.
16:20 Ракетная опасность — ВСУ.
Напомним, ранее мы писали о том, что 11 августа во время аналогичных сигналов воздушной тревоги оккупанты обстреляли Украину своими "Кинжалами". ППО отработала хорошо, но обломки ракет упали на Киев.
Также мы сообщали о том, что 15 августа, российские оккупанты устроили массированный ракетный удар по Украине. В частности, под атаку попал город Днепр, также взрывы звучали в западной части страны — в частности, на Львовщине и Хмельнитчине.