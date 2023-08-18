На оккупированном юге Украины прогремела серия взрывов: россияне засуетились

Взрывы слышали во многих городах и селах

Во временно оккупированном Мелитополе, где постоянно неспокойно захватчикам, снова прогремели взрывы.

Об этом сообщает мэр города Иван Федоров.

По его словам, местные жители ему сообщили, что слышали взрывы в районе одного из микрорайонов города. При этом, отмечается, что железнодорожное полотно на въезде в Авиагородок (микрорайон в северо-западной части Мелитополя) обследуют взрывотехники.

"Также вчера вечером было "немного" громко во в.о. Токмаке и Кирилловке", — рассказывает Федоров.

Тем временем местные СМИ уточняют, что вечером 17 августа жители Мелитопольского района могли слышать взрывы со стороны Нового Мелитополя.

А жители Кирилловки слышали одиночный взрыв со стороны Молочного лимана.

Напомним, что "громко" у оккупантов в ночь на 18 августа было не только на временно оккупированных территориях Украины, но и в самой россии — москве. Там неизвестные беспилотники снова атаковали "Москва-Сити".

Также мы сообщали о том, что в российской Махачкале произошел взрыв на автозаправке. В результате погибло много россиян и еще больше получили ранения различной степени тяжести.