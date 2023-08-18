По всей Украине воздушная тревога, в небе носители "Кинжалов": что известно

Военные предупредили о ракетной угрозе

В пятницу, 18 августа, во всех без исключения городах Украины звучит сигнал воздушной тревоги. В Воздушных силах ВСУ предупреждают об опасности из-за взлета российского самолета МиГ-31, который является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".

13:20 Взлет Миг-31К — ВС ВСУ.

Напомним, ранее мы писали о том, что 11 августа во время аналогичных сигналов воздушной тревоги оккупанты обстреляли Украину своими "Кинжалами". ППО отработала хорошо, но обломки ракет упали на Киев.

Также мы сообщали о том, что 15 августа, российские оккупанты устроили массированный ракетный удар по Украине. В частности, под атаку попал город Днепр, также взрывы звучали в западной части страны — в частности, на Львовщине и Хмельнитчине.