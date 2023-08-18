Имел чудесный голос и пел в церковном хоре: на войне погиб защитник из Ровенской области

Земляки скорбят по поводу гибели героя

Война с российскими оккупантами ежедневно забирает жизни украинских воинов — на фронте погиб Анатолий Цикун, житель села Базальтово Ровенской области.

Об этом сообщил Головинский сельский совет на своей Facebook-странице.

Герой погиб 18 августа, защищая Украину на поле боя.

Анатолий Цикун родился 11 апреля 1976 года и всю жизнь прожил в родном селе, у него был прекрасный голос, он пел в церковном хоре. Односельчане вспоминают его как хорошего человека и надежного друга, который всегда был готов поддержать и помочь. Он любил Украину и был патриотом своей страны.

Анатолий был любящим мужем, заботливым отцом и дедушкой. Односельчане скорбят о его гибели.

"Для всей громады это непоправимая большая потеря! Хочу много написать, но не хватает слов высказаться. Очень больно, поклон всей семье, разделяю Ваше горе и плачу вместе с Вами, хотя мечтала вместе петь… Теперь этот прекрасный голос будет радовать Господа на Небесах!", — написала одна из них.

О дате прощания с героем будет сообщено дополнительно.

Как сообщал "Телеграф", в ходе полномасштабной войны с российским агрессором, выполняя спецзадание, погиб 24-летний разведчик Антон Сиваш с позывным "Чивас". Его любимая девушка рассказала, что Антона не хотели брать служить из-за возраста, но он проявил настойчивость и попал на фронт.