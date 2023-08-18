Село с символическим названием: озвучена ключевая цель ВСУ на юге (карта)

ВСУ вскоре может преодолеть вторую линию обороны врага

Украинским военным очень важно полностью выбить противника из населенного пункта Роботино. После этого задача — освободить деревню Заветное Желание (Завитне Бажання) в Донецкой области, после чего вторая линия обороны врага будет преодолена.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал бывший командир штурмовой роты в 24-м отдельном батальоне ВСУ "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий.

"Урожайное (поселок в Донецкой области. — Ред. ) уже наш. В Роботино (село в Запорожской области. — Ред. ) уже тоже зашли, но там еще идут ожесточенные бои. И Урожайное, и Роботино, это те места, где мы оставили уже за спиной первую линию российской обороны и "вгрызлись" во вторую. Фактически там решается: сломаем мы "линию Суровикина" или нет. У меня оптимистичные ожидания, но не стоит ожидать, что это произойдет быстро. На первую линию у нас ушло два месяца, а за вторую линию они зацепятся еще сильнее", — отметил он.

По словам аналитика, "линия Суровикина" (первая линия обороны врага) представляет собой сплошную полосу минных полей.

"Сотни квадратных километров заминированной территории, а за ними пунктирная линия из взводных, ротных и батальонных опорных пунктов, которые сосредоточены на господствующих высотах и все простреливают. Это то, что уже одолели", — сказал Дикий.

Что касается второй линии обороны противника, то там нет сплошного минного поля, потому что у врага в таком случае не было бы возможности передвигаться между своей первой и второй линией.

"Им пришлось оставить кучу проходов. Это не значит, что там не заминировано. Там куча минных полей, но все же это отдельные минные поля, а не одно сплошное. Но укрепления там не "пунктирные", не опорники. Там сплошная система земляных переходов, соединенных между собой на сотни километров, а через каждые 5-10 километров – бетонные ДОТы. Это даже не Вторая мировая, а Первая. Даже во Вторую мировую никто так уже не поступал. Мы сражаемся с историческими реконструкторами", — добавил он.

По словам аналитика, россияне уже поняли, что не смогут захватить Украину и пытаются навязать всему миру версию про так называемую боевую ничью.

"Мол, обе стороны уже вышли на максимум возможностей, ни одна из сторон не способна прорвать оборону другой. А раз так, то на линии столкновения бои могут идти годами. Как в Первую мировую. Впрочем, эта линия не всюду сплошная.

Почему такое внимание м*скалей к Урожайному? Потому что сплошная линия траншей прерывается по рекам. И по долинам рек мы проходим вперед и вгрызаемся в "линию Суровикина", чтобы не брать в лоб эти траншеи. Теперь осталось взять деревню с символическим названием Заветное Желание. Если мы это сделаем, то можно будет сказать, что даже вторая линия будет преодолена", — сказал он.

Детальнее читайте во второй части интервью с Диким на "Телеграфе": "Байден не подписывался на полную победу Украины над россией": интервью с военным экспертом Евгением Диким, ч.II

Первая часть интервью доступна по ссылке.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в разведке США не верят в успех контрнаступления ВСУ.