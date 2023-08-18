К оккупантам летит "Мистер Сидр": бойцы с Донбасса показали эффектное видео удара

"Адам" известны своими блестящими операциями

Украинские военные угостили армию рф "Мистером Сидром" — настоящим ужасом россиян, от которого в начале лета они массово умирали в своей стране. Правда, теперь "Мистер Сидр" — это название беспилотника, кошмарящего технику и личный состав захватчиков.

Об этом рассказал блогер и редактор сайта Focus Игаль Левин.

Он опубликовал в своем Telegram-канале видео очередной боевой работы украинских операторов БПЛА Тактической группы "Адам" (ССО ВСУ).

Для справки: бойцы ССО "Адам" воюют под Бахмутом (Донецкая область) и известны своими блестящими и результативными операциями. А "Мистер Сидр" — это некачественный российский алкогольный напиток, приведший к десяткам случаев отравления и смертям в рф. Вероятно, благодаря отличной "боевой работе" сидра, новые дроны-камикадзе и получили себе такое название.

Так вот, на опубликованных блогером кадрах, можно увидеть, как наши воины мастерски направляют свой FPV-дрон прямо в бронетехнику противника. Результатом атаки стали мощнейший взрыв и серьезные повреждения. Сможет ли после такого БМП россиян продолжить воевать пока неизвестно.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинский "Хаймарс" застал россиян на учебных стрельбах и нанес врагам колоссальный ущерб.