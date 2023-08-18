"Шойгу уже боится рот открыть?": путинский МИД выступил со странным обращением к Украине

В сети уже оценили высказывания дипведомства

В россии прокомментировали атаки беспилотников по москве, которые были совершены ночью в пятницу, 18 августа. Однако внезапно сделало это не Министерство обороны, а Министерство иностранных дел рф.

Так, заявления по данному инциденту взялась делать официальный представитель российского дипведомства мария захарова. Ее высказывания были опубликованы на сайте МИД россии.

"Очередное подтверждение преступной сущности режима Владимира Зеленского — его попытка ударить по центру москвы сегодня ночью. Благодаря слаженной работе ПВО жертв и значительных разрушений удалось избежать", — сказала она.

Также она заявила, что москва призывает украинских военнослужащих "повернуть оружие против киевского режима или капитулировать перед войсками рф".

Пользователи сети уже успели посмеяться над заявлениями, которые сделал даже не министр обороны рф сергей шойгу, и шутя отметили, что следующих "важных" комментариев ожидают от Министерства образования рф.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в конце июля в самом элитном районе москвы прогремели взрывы возле башен "Москва-Сити". Как выяснилось, это был результат очередной атаки беспилотников по российской столице. Минобороне рф отреагировали на происшествие.