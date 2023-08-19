Война — день 542: ВСУ прорываются через оборону оккупантов, а россияне увеличивают количество фейков

Оперативно о главном за сутки

Украинские военные продолжают контрнаступление на Бахмутском, Бердянском и Мелитопольском направлениях и местами смогли достигнуть продвижения и выйти на вторую линию российской обороны. При этом власти обещают, что вскоре украинцам вскоре стоит ждать хороших новостей с фронта и не только, даже несмотря на то, что россияне наращивают количество ИПСО, которые звучат в западной прессе.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 19 августа, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Оккупанты вывели в акваторию Черного моря корабль, который имеет на борту до 8 ракет "Калибр". В то же время ночью возможен очередной налет беспилотников.

О том, что происходило 16 августа, читайте в материале: Война — день 539: ВСУ продвигаются на юге, а оккупанты засылают ДРГ с севера

Информацию за 17 августа смотрите по ссылке: Война — день 540: россияне кошмарят Украину тревогами и усиливают давление на Купянск

С данными за 18 августа можно ознакомиться в трансляции: Война — день 541: Украина получила мощные системы ПВО и продолжает давать по зубам оккупантам