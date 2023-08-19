ВСУ имеют успехи на юге, а враг давит на Купянском направлении: свежие карты боев

Россияне продвинулись на линии Купянск-Сватово-Кременная

Идет 542-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, 18 августа украинские войска продолжали наступательные операции как минимум на трех участках фронта и продвинулись в районе Роботина.

Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны.

Российские войска 18 августа вели наступательные действия на рубеже Купянск — Сватово — Кременная, в районе Бахмута, под Авдеевкой, а также в районе границы Донецкой и Запорожской областей. На отдельных участках продвигались.

Луганская и Харьковская области

Российские войска продвинулись на линии Купянск-Сватово-Кременная. Украинский Генштаб сообщил, что враг вел безуспешные наступательные операции около Синьковки, Кисловки и Белогоровки.

Украинские войска вели наступательные действия на линии Купянск-Сватово-Кременная, но не продвинулись.

Донецкая область

18 августа украинские войска продолжали наступление в районе Бахмута, но по данным аналитиков, не продвинулись. Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны продолжили наступательные действия к югу от Бахмута и закрепились на новых позициях. Российские источники утверждали, что их войска отразили атаку украинской бронетехники при поддержке артиллерии у Клещиевки.

Российские войска совершили наземные атаки вблизи Бахмута 18 августа, но не имели успеха. По данным Генштаба Украины, враг вел безуспешные наступательные операции северо-западнее Дубово-Василовки, у Богдановки и Белой Горы.

Украинские войска продолжали наступательные действия поь линии Авдеевка-Донецк, но не продвигались. Генштаб Украины сообщил, что украинские воины сдерживают врага возле Марьинки и Красногоровки.

Россияне также вели наземные атаки в этом районе, без продвижения. По данным Генштаба Украины, оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Керамика и Новокалинового.

"Южная ось"

Украинские войска 18 августа продвинулись в районе границы Донецкой и Запорожской областей. Геолокационные кадры, опубликованные 17 и 18 августа, показывают продвижение наших войск юго-восточнее Урожайного вдоль трассы T0518 (Большая Новоселка-Старомлиновка).

Российский военный блогер утверждал, что украинские войска атаковали у Урожайного и продвинулись к Керменчику (15 км юго-восточнее Великой Новоселки). Российские "военкоры" сообщали о продолжении боевых действий у Приютного (15 км юго-западнее Великой Новоселки), Урожайного и Заветного Желания (12 км южнее Великой Новоселки).

Оккупанты продолжали вести наступательные операции в районе границы Донецкой и Запорожской областей, не продвинулись. Генштаб Украины сообщил, что враг пытался вернуть утраченные позиции около Урожайного и Новодаровки, но ВСУ отбили его атаки.

Украинские силы продолжали наступательные операции в районе западной границы Запорожской области и достигли продвижения. Некоторые российские военные блогеры утверждали, что украинские силы продвинулись в северной части Роботино.

Один "военкор" заявил, что российские войска "временно вышли" из Роботино, и утверждал, что бои продолжаются к югу от населенного пункта.

Геолокационные кадры, опубликованные 17 и 18 августа, показывают, что украинские войска сохраняют позиции в северной части Роботино. Российские источники также сообщали об украинских атаках вблизи Новопокровки.

Представитель украинского Южного оперативного командования Наталья Гуменюк заявила, что Керченский мост до сих пор не может стабильно пропускать транспорт, и что российские власти поддерживают специальные графики и время от времени блокируют автомобильное и железнодорожное движение через мост, чтобы избежать его перегрузки.

Как сообщал "Телеграф", The New York Times, ссылаясь на неназванных американских "должностных лиц" распространил информацию о суммарных потерях украинской и российской армий за полтора года полномасштабного вторжения россии в Украину.