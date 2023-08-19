ВСУ прорвались через минные поля в важный город: СМИ раскрыли подробности

Американские СМИ сообщают о прогрессе в контрнаступлении

Украинские бойцы могли добиться определенных успехов на юге и продвинуться через вражеские укрепления на Запорожье, преодолев российские минные поля к северу от Токмака.

Американские журналисты CBS News. утверждают, что украинские войска в Запорожской области дошли до первой линии обороны россиян. СМИ отметило, что одна из целей контрнаступления Украины — продвинуться на юг через российские укрепления, чтобы вернуть Мелитополь — "ворота в Крым". Этот город является важным транспортным узлом для россиян, отмечает новостной отдел.

Перед деоккупацией Мелитополя украинские военные должны освободить город Токмак, являющийся важным барьером.

"Официальный представитель США сообщил CBS News…, что украинские войска прошли через российское минное поле севернее Токмака и сейчас вступают в бой с первой линией российской обороны, которая удерживает город", — заявляет медиа.

Токмак на deepstatemap

Американские журналисты добавляют, что увольнение Токмака и продвижение в Мелитополь будет нелегкой задачей для украинских сил.

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