"Не успели взлететь, а нас уже обстреливают": в ВСУ напомнили, почему Украина нуждается в самолетах

Украина имеет гораздо меньше самолетов, чем россия

Армия россии все еще имеет огромное превосходство в авиации по сравнению с Воздушными силами ВСУ, а потому каждый вылет украинских пилотов сопровождается постоянными обстрелами со стороны россиян.

Как рассказал в эфире единого марафона новостей командующий ВС ВСУ Николай Олещук речь идет как о количественном превосходстве, так и о качественном.

В пример он поставил российский Су-35, который может поражать цели на расстоянии в более 200 километров, в то время, как имеющиеся у Украины МиГ-29 и Су-27 могут стрелять на 20-40 километров.

"То есть, мы не успели даже подняться с аэродрома, а наш самолет уже находится в зоне поражения самолета противника", — отметил он.

При этом Олещук добавил, что когда украинские самолеты идут на удар, то против каждого из них поднимается от пяти до девяти самолетов противника.

"Обстрелы идут как с земли, так и с воздуха", — отметил командующий ВС ВСУ.

Напомним, что согласно оценкам западных аналитиков на начало 2023 года на вооружении россии имелось более 1150 боеспособных самолетов разных типов, рассредоточенных по всей территории страны.

При этом в Украины к началу полномасштабного вторжения было лишь около 125 боевых и 60 других самолетов, и хоть поставки комплектующих с Запада позволили увеличить авиапарк ВСУ примерно на 20 самолетов, однако разница остается существенной.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский накануне сообщил, что украинские военные приступили к тестированию шведских самолетов Gripen, а потому возможно, что в будущем они усилят возможности ВСУ.