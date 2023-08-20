ВСУ продвинулись на нескольких направлениях, но враг тоже имеет успех: свежие карты боев

На одном из направлений враг продвигается со скоростью от 1 до 1,5 км в день

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 543 день. Украинские войска продолжают контрнаступательные действия как минимум на трех участках фронта и имеют продвижения. В то же время российские оккупанты также продвинулись на некоторых участках.

Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).

Луганская область

Захватчики продолжали наступательные операции в районе Купянска, но продвижений не имели. Российские войска провели безуспешные наступательные операции в районе районов Сыковка (8 км к северо-востоку от Купянска) и Ивановка (20 км к юго-востоку от Купянска). Также российские источники утверждали, что ВСУ 19 августа вели наступательные операции под Купянском.

Российские оккупанты продвинулись вперед на линии Святово-Кременная и, как сообщается, продвинулись вперед. По данным российского блоге, войска рф продвигаются со скоростью от 1 до 1,5 км в день в направлении Оскол (57 км к северо-востоку от Кременной).

Бахмут

Противник проводил наступательные операции вокруг Бахмута 19 августа, однако успеха не добился. Также по данным Генштаба Украины, россияне вели безуспешные наступательные операции севернее Богдановки (8 км к северо-западу от Бахмута), севернее и южнее Клищевки, восточнее Белой Горы (12 км к юго-западу от Бахмута) и вблизи Торецка (20 км к юго-западу от Бахмута).

Несколько российских источников утверждали, что оккупанты продолжают контролировать Клищевку.

Донецкая область

Украинские силы вели наступательные операции на линии Авдеевка-Донецк и в последнее время добились ограниченного продвижения. ВСУ осуществили ограниченное продвижение к востоку от Невельского (непосредственно к западу от Донецка).

В то же время российские войска провели наступательные действия на линии Авдеевка-Донецк и не продвинулись вперед. Как сообщает Генштаб Украины, захватчики вели безуспешные наступательные операции в районе н. п. Новокалиново (11 км к северо-востоку от Авдеевки), Авдеевки, Красногоровки и Марьинки (на юго-западной окраине Донецка).

"Южная ось"

Враг безуспешно пытался восстановить утраченные позиции в районе г. Урожайно (9 км южнее Великой Новоселки). Российский блогер утверждал, что российские войска безуспешно пытались восстановить утраченные позиции в районе Урожайного и безуспешно контратаковали в районе Прютного (16 км к юго-западу от Великой Новоселки).

ВСУ вели наступательные операции в западной части Донецко-восточной границы Запорожской области, но 19 августа не продвинулись вперед. Российские источники утверждают, что украинские силы усиливают атаки в направлении н.п. и возле Приютного.

В западной части Запорожской области украинские защитники смогли продвинуться к северу от н. п. Работино (10 км к югу от Орехова). Несколько российских источников утверждали, что украинские силы атаковали северную и северо-восточную окраины Работино.

Основной задачей украинских сил в Херсонской области является создание условий для обеспечения безопасности будущих операций и маневров на левом берегу Днепра.

В настоящее украинские воины время проводят контрбатарейные мероприятия по обезвреживанию российских маневренных катеров, которые могут помешать операциям.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Украина задействовала свои самые мощные резервы. В связи этим журнал Forbes обратил внимание на одну тревожную деталь.