Межнациональные конфликты между россиянами вспыхивают не только в рф, но и на войне

На временно оккупированных территориях Украины россияне продолжают самоуничтожаться. На этот раз, к счастью, в отличие от Мариуполя, огонь по своим обошелся без жертв среди гражданских.

Об этом сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

По её информации, очередной инцидент произошел в селе Михайловка (Запорожская область). Там на почве межнациональных противоречий произошел конфликт между дагестанцами и "кадыровцами".

"Во время съемки российского пропагандистского сюжета о высокопоставленном чиновнике из числа "кадыровцев" военнослужащие-дагестанцы выразили недовольство, переросшее в схватку", — говорит Маляр.

Сообщается, что дело дошло до применения огнестрельного оружия и завершилось 20 трупами и около 40 ранеными с обеих сторон.

Маляр отмечает, что такие же конфликты происходят между россиянами и в самой рф.

Напомним, ранее мы писали о том, что боевики кадырова забили "стрелку" пригожину.

Также мы сообщали о том, что на Белгородщине пылала настоящая гражданская война. "Антипутинские" россияне штурмовали райцентр на бронетехнике, а в рф ввели режим КТО.