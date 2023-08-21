Такие были только у одной страны: Украина получила первые комплексы IRIS-T SLS (характеристики и фото)

Комплекс предназначен для перехватывания вражеских самолетов, вертолетов и БПЛА

Германия передала Украине первые две пусковые установки зенитного ракетного комплекса малой дальности IRIS-T SLS. В октябре прошлого года Украина получила от нее два комплекса IRIS-T SLM — среднего радиуса действия.

О поставке сообщило Федеральное правительство Германии.

Помимо IRIS-T SLS, Германия передает также 10 обзорных радаров наблюдения за наземными целями GO12, около 5000 единиц 155-мм артиллерийских боеприпасов, четыре тягача с танковым тралом и восемь 15-тонных грузовиков.

IRIS-T — новейшая система противовоздушной обороны, ее разработка завершилась только в 2014 году. До этого вариант SLS был на вооружении только у Швеции — 8 единиц под местным обозначением RBS 98.

ЗРК малой дальности IRIS-T SLS

IRIS-T SLS – это современный немецкий зенитный ракетный комплекс малого радиуса действия, предназначенный для защиты наземных подразделений сухопутных войск вблизи линии боевого столкновения. Он предназначен для перехватывания вражеских самолетов, вертолетов и БПЛА, версия SLS перехватывает аэродинамические цели на расстоянии до 12 км и на высоте до 8 км, пишет "Милитарный".

IRIS-T SLS на гусеничной и колесной платформе

Самоходная зенитная установка базируется на гусеничном шасси бронированного двухзвенного вездехода BvS10. Возможна также его установка и на колесное шасси.

В основе комплекса – ракета IRIS-T с инфракрасной головкой самонаведения, модернизированная для наземного пуска. Цель поражается на финальном отрезке полета.

Основное средство обнаружения воздушных объектов – РЛС CEAFAR GBMMR. Комплекс также может применяться с немецким радаром TRML-4D (Hensoldt), обнаруживающим воздушные цели на расстоянии до 250 км. Также IRIS-T SLS оснащена собственной радиолокационной станцией, которая может работать автономно.

Напомним, до этого Германия передавала Украине IRIS-T SLM, которые успешно защищают наше небо.