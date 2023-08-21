Буданов и остатки "слуг народа": кто еще может пойти на выборы в "Блоке Зеленского"

В "блоке Зеленского" будет мало действующих "Слуг"

Парламентские выборы 2023 в Украине должны были бы состояться в последнее воскресенье октября, но во время военного положения волеизъявление проводить нельзя. Несмотря на это, депутаты из провластного большинства уже сейчас ищут оптимальные варианты проведения выборов, признавая, что они будут одними из самых сложных за все время независимости Украины.

"Телеграф" рассказывает о том, кого Зеленский может позвать в свою команду для следующих выборов.

По нашим данным, во власти рассматривают возможность похода условным "блоком Зеленского", куда может войти "Дия" с Михаилом Федоровым и условная партия военных под руководством Кирилла Буданова. Также туда могут попасть близкая к Банковой партия "Доверие" и небольшие остатки партии "Слуга народа".

Стоит отметить, что в последнее время серьезно ухудшился как рейтинг партии власти, так и отношение самого президента к подавляющему большинству депутатов, которых он заводил в парламент.

"Есть список людей, которые являются командой президента. Кто-то давно, кто-то стал ею только вчера. Может ли там быть фронтменом Михаил Федоров или кто-то из Правительства? Да. Согласно тому, какие будут рейтинги доверия и недоверия. А вот Арахамия или Корниенко не могут быть фронтменами, потому что у них показатели невысокие, но в первой пятерке может быть Стефанчук, он балансирует, — говорит собеседник в парламенте, — может кто-то из правительства попасть — например, у Шмыгаля неплохой баланс доверия, могут ли там быть военные? Да. Новые волонтеры и новые люди? Тоже да. Будет ли там много действующих "слуг"? Нет. Но стоит понимать, что построением партии такие люди как Федоров заниматься точно не будут. Это будут люди на местах, "слуги", которых не возьмут в парламент, мэры… это не будет партия с нуля. В блок как раз возможно спрятать остаток "Слуг" и "Доверие". "Слуга" имеет антирейтинг и растяжку по целевой аудитории между либералами и консерваторами. Но стоит отметить, что все старые партии сейчас потеряли доверие", — сказал источник "Телеграфу".

О том, какие партии еще могут участвовать в грядущих выборах вы можете прочитать в полной версии материала "Телеграфа" под названием "Выборы во время войны или после войны? Какие партии готовят Банковая, Ахметов и военные"

Напомним, ранее мы писали о том, что спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что Конституция не запрещает проведение выборов во время действия военного положения.