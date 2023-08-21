Укр

Не только "арестовщина": военный эксперт назвал самые большие ошибки руководства Украины

Автор
Юлия Закирова Юлия Закирова
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Политики должны направить силы против общего врага
Политики должны направить силы против общего врага. Фото president.gov.ua

Какие действия следует выполнить правительству, чтобы задачи военного времени решались быстрее и эффективнее

Победить в войне с россией украинцам удастся лишь признав реальное положение дел на фронте и привлекая к борьбе с врагом все возможные ресурсы со стороны элит. Об этом в интервью "Телеграфу" заявил эксперт в сфере обороны и безопасности Олег Стариков.

По словам военного аналитика, одной из самых больших ошибок высшего военно-политического руководства страны за последние полтора года была так называемая "арестовщина".

Разговоры о завершении войны за 2-3 недели, катастрофический снарядный "голод" в россии и о том, что россияне побегут с оккупированных территорий в первый же день контрнаступления ВСУ имели крайне негативные последствия для Украины.

"В такой войне может быть только два подхода: по логике Черчилля и по логике СССР. Мы, к сожалению, выбрали второй. В правительстве решили, что, узнав количество потерь и реальные темпы продвижения на фронте, народ испугается и воевать будет некому. Я считаю, если воевать некому, значит, страна не готова отстаивать свою свободу и сдается врагу.

Впрочем, это не о нас. Мы не проигрываем войну и не проиграем ее, но украинцы должны четко понимать, что она продлится долго и унесет еще много жизней, что враг настоящий и сильный. Победить его удастся, только глядя в глаза и тщательно готовясь к тому, что нас ждет. Это военная наука, которая заключается в инженерной разведке и точных расчетах, тщательной подготовке к боевым действиям. Поэтому мы должны обращаться к нашим партнерам за помощью не только в виде снарядов и самолетов, но и о предоставлении нам необходимой инженерной техники для расчетов", – говорит эксперт.

Еще одним ключевым аспектом для победы является объединение элит и контрэлит, считает Олег Стариков. По словам аналитика, если бы действующая власть и оппозиция забыли обо всем и сконцентрировались исключительно на войне, если бы каждый со своей стороны вовлек в процесс лучших специалистов и предоставил свои самые эффективные кадры, задачи военного времени решались бы гораздо быстрее и качественнее.

Полную версию материала с оценкой уровня угрозы, которую несут для Украины новые российские дроны-камикадзе, читайте 22 августа на сайте "Телеграф".

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#Война #Победа #Элиты #Алексей Арестович