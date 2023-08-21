Раздачи повесток на улицах Украины могут прекратиться: военные придумали решение

Помочь с этим могут сами украинцы

В Украине продолжено действие всеобщей мобилизации из-за чего многие наши граждане и дальше будут получать повестки от военкоматов. Их, к слову, по закону могут выдавать везде. Но в Минобороны согласны, что это явление нельзя назвать нормальным, ведь "вручение повестки" может превратиться в драку или "гонку с преследованием". В связи с этим в Сухопутных войсках предлагают улучшить процедуру посредством ввода кампании обновления данных в ТЦК и СП.

Об этом сообщает Military Media Center.

Начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач считает, что обновление данных поможет избежать многих проблем, в частности, тех, которые возникают во время раздач повесток на улицах.

"Если граждане осознают важность обновления военно-учетных данных в ТЦК и СП, это значительно упростит систему работы", — подчеркнул Горбач.

Если такие кампании пройдут успешно, то, по словам Горбача, это также в дальнейшем позволит и более эффективно использовать граждан, состоящих на учете, по их правильным военно-учетным специальностям.

Заместитель министра обороны Анна Маляр также призывает украинцев обновлять свои данные и подчеркнула, что согласно законодательству, это должен делать каждый гражданин, стоящий на учете.

"Это совсем не означает, что человек будет после этого мобилизован или его "возьмут на карандаш", потому что он уже туда пришел" , — заверила Маляр.

Напомним, ранее мы писали о том, что в военкомате рассказали о том, где не могут раздавать повестки.