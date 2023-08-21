Государство должно честно признать, что не в состоянии выполнить обещания о гектарах земли и квартирах для ветеранов — Юрий Гудыменко

В Украине после войны будет около миллиона военных и дать им всем по два гектара земли будет нереально

Экономическое состояние Украины не способно удовлетворить потребности ветеранов после войны. Поэтому Министерство ветеранов уже сейчас должно нарабатывать стратегию работы и коммуникации с бойцами, аккумулировать средства и делать инклюзивными города.

Об этом в эфире телеканала Эспрессо рассказал военнослужащий и глава Украинского объединения "Мрия" Юрий Гудыменко.

"Для людей, которые воюют, самым важным является понимание своего будущего после армии. Чем лучше ты понимаешь, что тебя ожидает, тем больше у тебя мотивации. Профильно Министерство ветеранов сейчас не может продемонстрировать картинку будущего для всего личного состава. А должны сказать: мы поможем вам с этим и этим, сделаем то и другое — воюйте спокойно и не переживайте за завтрашний день. Такого нет, есть общие обещания о жилье и работе… Но как это будет происходить? Ведь бойцы задают себе вопросы; в стране нарушена экономика, бюджет не сходится – откуда возьмется миллион рабочих мест, миллион домов и квартир?" — комментирует Гудыменко.

По словам военного, льготы, которые были до полномасштабного вторжения, нуждаются в пересмотре, поскольку сейчас они нереалистичны.

"Дать миллиону воинов по два гектара невозможно чисто математически. Наши города абсолютно не готовы к наплыву людей с ранениями, с протезами, на колясках. Надо уже готовить общество, чтобы ветераны чувствовали себя комфортно, потому что они этого заслуживают. Министерство ветеранов этого тоже не делает, возможно, нет средств в бюджете, а за те, что есть, можно приобрести "мавики". Впрочем, на местах, в ОТГ я не слышал, что идет наработка на послевоенный период. Нет даже коммуникации о том, что когда война закончится, будет вестись работа над созданием инклюзивных городов", — подытожил Юрий Гудыменко.