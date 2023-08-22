Волн мобилизации будет еще много: как военные учения для гражданских помогают подготовиться к армии

Телеграф рассказывает для кого предназначены военные учебные центры и почему это сейчас так актуально

Российская агрессия, продолжающаяся уже долгие годы, напоминает нам, что неизвестное завтра может нуждаться в решительности и знаниях уже сегодня. Базовые навыки тактической медицины и безопасного обращения с оружием — то, чем должен владеть современный украинец.

Большую помощь в этом оказывают военные выучки, организующие как профессиональную подготовку для военнослужащих, так и общие занятия для гражданских лиц. Несмотря на то, что большинство этих центров являются частными, они часто предоставляют возможность получить обучение бесплатно или за свободный взнос. Любая подготовка сейчас очень кстати. Независимо от того, каков будет исход этой войны, последствия ее продолжительности будут ощутимы в течение многих лет — от остатков взрывоопасных предметов до возможности повторного нападения агрессора.

Телеграф поговорил с представителями одной из таких военных обучений, которые начали свою работу еще в 2014 году. Деятельность Украинского Легиона заключается в обучении и формировании украинцев в единую силу, которая готова оказывать вооруженное сопротивление агрессору. Кроме того, организация способствует усовершенствованию ТРО, охватывая всеобщее обучение резервистов. Приобщиться к занятиям можно в 3-х областных центрах, а именно Киеве, Харькове и Львове.

- Какое конкретно обучение можно пройти в Украинском Легионе? Я так понимаю это и базовая тактическая подготовка для гражданских и профессиональные учения для военных?

— Да, для людей, которые не служили и не были причастны к военному делу, мы проводим вводную военную обучение. Программа включает теорию по тактике ведения боевых действий, индивидуальные навыки безопасного обращения с оружием, основы военной топографии и ориентировки на местности, выживание в лесу и городских условиях, медицинская помощь, средства связи и порядок их использования, рекомендации по индивидуальной экипировке, минная безопасность тому подобное. Этот курс состоит из 8 теоретических (классных) занятий и 8 практических (полевых) занятий.

Для военных групповые программы под задачи, которые они собираются выполнять. К примеру: бой в городе, радиосвязь, маскировка, выживание, тактическая медицина.

Военные учения на полигоне

К сожалению, война коснется каждого, поэтому надо быть готовым к работе, которую придется выполнять — с автоматом, с лопатой или за рулем. Поэтому в первую очередь это проверка себя. Способны ли вы выдержать такие нагрузки? Сможете ли рационально воспринимать обстановку вокруг и выполнять боевые задания? А может быть, вы поймете, что можете быть в другом городе на другой роли более полезным?

И, безусловно, умение оказать первую медицинскую помощь сейчас очень важно для каждого, как гражданского, так и военного. Также универсально умение налаживать сотрудничество в малознакомом коллективе, чтобы выполнять задачи, которые не под силу одному.

— Можете рассказать об инструкторах и экспертах, которых вы привлекаете к преподаванию? Кто эти люди?

— В 2014 году инструкторами были небезразличные военные люди (полковники и подполковники). Они научили многих ребят и передавали знания дальше. Молодые люди усовершенствовали их и с применением на практике АТО видоизменяли курс (в лучшую сторону). Эти изменения были настолько положительными, что их приняли в основу подготовки бойцов территориальной обороны в рабочей группе к законопроекту. Наша организация была приобщена, потому что у нас был немалый опыт и бекграунд в виде учений Движения содействия территориальной обороне Украины.

Сейчас легионеры, имеющие достаточные знания и навыки по военному делу, тоже могут стать инструктором и тренировать бойцов Вооруженных Сил Украины и т.д. Участвуют в тренингах также коллеги из-за границы.

— По какой системе проходят обучение для военных/гражданских? Это какие-то стандарты НАТО все ли базируется на боевом опыте инструкторов и реальных ситуациях?

— У нас разработаны методические занятия, которые используются в подготовке бойцов территориальной обороны. Мы ориентируемся на стандарты НАТО, но учитывая ситуацию (с обеспечением и техникой), которая находится в рядах Вооруженных Сил Украины. Также используете опыт легионеров, которые передают нам с передовой информацию для корректировок подготовительного процесса.

— В общем, чем наша система подготовки лучше российской, которой мы собственно противостоим? И в чем разница?

– Мы учимся и разбираемся в проблеме. Мы хотим защищать свою страну, а они нет. Быстрая нажива это то, что в большинстве своем является стимулом для россиян ехать на войну. Их система подготовки не учитывает того факта, что она должна быть для человека разумной. Это следствие совка, где начальник всегда прав, а солдат всегда тупой. Мы ориентируемся на человека сознательного, умного, мотивированного и изобретательного. Советские "мясные жуковские штурмы – это не наш путь.

— А что именно мотивирует участников проходить обучение, которое может быть физически и психологически тяжелым? Бывает ли что кто приходит на учебу, чтобы просто пофоткаться с оружием?

— Мотивация закладывается родителями и обществом, где растут наши граждане. Мы отвечаем на желание знать и уметь, как защищать от врага семью и страну и все то, ради чего мы живем и пытаемся объединиться.

Сегодня мы находимся в мире персонального индивидуального бренда личности. Поэтому люди, как ни крути, делают фотографии и выставляют их, чтобы быть в тренде или получить уважение, или дополнительное внимание. Но возможность делать фото ограничена и не приветствуется инструкторами. Так что только ради фоток не получается.

— Были ли случаи, когда после ваших тренингов для гражданских люди начали подписывать контракты с ВСУ?

— С самого основания УЛ учебы прошли более 8 тысяч человек. Многим из них полученные знания и навыки понадобились во время службы в ВСУ, в том числе на передовой. К нам идут за подготовкой, а затем вступают в ряды ВСУ. И это происходит регулярно. Через месяц мы даем курсантам такую информацию, что позволяет им стать командирами низшего звена — командиром взвода, например.

В общем наше обучение и помогает подготовиться к службе в рядах ВСУ. Он пригодится тем, кто собирается служить по контракту или ожидает повестку в ближайшее время. Базовые навыки помогут вам быстрее адаптироваться.

— У вас есть интересные обучающие программы, направленные на детей. Насколько это актуально сегодня, и выявляют ли дети сами такое желание, или обычно это инициатива родителей?

— Мы берем подростков, но не часто из-за юридической составляющей. И обязательно при условии согласия родителей. Молодые люди должны понимать как защищать страну, потому что опасность существует, пока есть россия. К сожалению, в таких условиях молодежи нужно не только развивать и строить страну. На данном этапе идет речь о существовании страны. Поэтому хотелось бы, чтобы больше молодых людей привлекалось к обучению, чтобы было готово. Нельзя рядом с таким соседом выращивать "нежные цветочки". Посмотрите на опыт Израиля о том, как они воспитывают молодежь. От правильного воспитания зависит, чтобы дети и подростки выросли сознательными гражданами, настоящими патриотами и защитниками своей Родины.

— В общем, как вы подходите к работе со школьниками и подростками?

— Мы регулярно проводим тренинги в школах и лицеях. В первую очередь это минная безопасность и домедицинская подготовка. В случаях когда произошла беда подросткам тоже следует знать, как оказать себе или пострадавшему первую необходимую помощь. Причем не испугаться самому.

Само моделирование ситуации позволяет очень быстро адаптироваться к реальным событиям. Потому лекции по защите родного края в школьном образовании должны быть однозначно.